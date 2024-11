Pista mojada: Franco Colapinto despistó y chocó en la clasificación del Gran Premio de Brasil

Afortunadamente, el piloto argentino pudo salir por sus propios medios del auto y no sufrió lesiones ya que fue un choque leve. “Estoy bien”, fue su frase al equipo Williams cuando le preguntaron sobre su situación. Luego, en declaraciones a la prensa, se mostró triste por el desempeño y sostuvo: "El error fue 100% mío".

Perdón, amigo

"Sorry, mate (perdón, amigo)". Con esa frase, Franco Colapinto habló por la radio con su equipo Williams después de impactar contra la barrera de contención, en lo que significó su primer golpe desde que inició la travesía en la Fórmula 1. Fue a la mitad de la clasificación de este domingo en el autódromo de Interlagos, bajo la lluvia, que no le perdonó una aceleración de más en el Gran Premio de San Pablo. La buena noticia es que el golpe no tuvo consecuencias físicas para el piloto argentino y tampoco para el auto número 43, que igualmente deberá ser reparado de cara a la carrera principal, prevista para las 12:30.

De esta manera, el argentino largará decimoctavo en el GP de Brasil.

La carrera por el Gran Premio de Brasil, en San Pablo comenzará desde las 12:30 del mediodía. Incialmente estaba pautada para las 14, pero por el mal tiempo, tuvieron que adelantarla.

Así fue el intercambio entre @FranColapinto y su ingeniero, Gaëtan Jego

Williams publicó un video mostrando la lluvia torrencial que cayó sobre la pista

