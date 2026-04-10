Platense cayó con Corinthians en su debut histórico en la Copa Libertadores

Para intentar revertir este mal arranque y acomodarse en la tabla, el equipo argentino tendrá un duro desafío fuera del país. Por la segunda fecha, Platense deberá viajar a Uruguay para visitar a Peñarol, el próximo jueves 16 de abril a partir de las 21:30 horas. En tanto, Corinthians recibirá en Brasil a Independiente Santa Fe de Colombia el miércoles 15 de abril.