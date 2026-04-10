Platense cayó con Corinthians en su debut histórico en la Copa Libertadores
El "Calamar" tuvo un estreno amargo y perdió 2-0 ante el gigante brasileño en Vicente López. Platense terminó con diez jugadores por expulsión de Juan Saborido.
El esperado debut absoluto de Platense en el torneo de clubes más importante del continente no tuvo el desenlace soñado. El equipo de Vicente López dejó una pálida imagen y cayó derrotado por 2-0 ante el poderoso Corinthians de Brasil, en un encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo E de la Copa Libertadores 2026.
Los goles y las incidencias del debut de Platense
Si bien el conjunto local tuvo oportunidades claras durante la primera mitad (con un remate desviado de Guido Mainero y un potente cabezazo de Gonzalo Lencina salvado de gran manera por el arquero Hugo Souza), la jerarquía del elenco paulista se impuso con contundencia en el complemento, guiado por la visión y el talento del argentino Rodrigo Garro.
IMPORTANTE: Con una inopinada decisión de Javier Milei, un feriado coincidirá con el debut de Argentina en el Mundial 2026
Los momentos claves que definieron el encuentro fueron:
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Apertura del marcador: A los 7 minutos de la segunda parte, el delantero Kayke recibió un exquisito pase en profundidad de Garro por el costado izquierdo del área y definió picando la pelota por encima del achique del arquero Matías Borgogno, estampando el 1-0.
El golpe de nocaut: A los 25 minutos del complemento, un nuevo pase filtrado de Garro dejó mano a mano a Yuri Alberto, quien definió rápidamente por lo bajo para sellar el 2-0 definitivo.
Expulsión y cierre negro: A los 34 minutos, la noche terminó de complicarse para el dueño de casa. Tras una dura infracción y la posterior revisión en el VAR, el lateral derecho Juan Saborido vio la tarjeta roja directa, dejando al "Calamar" con diez hombres.
Cómo quedó la tabla y cuándo vuelve a jugar el Calamar
Con esta dura derrota en casa, Platense arranca su participación internacional en el último lugar de la zona E, sin unidades. Por su parte, el elenco brasileño picó en punta y lidera el grupo con tres puntos.
Para intentar revertir este mal arranque y acomodarse en la tabla, el equipo argentino tendrá un duro desafío fuera del país. Por la segunda fecha, Platense deberá viajar a Uruguay para visitar a Peñarol, el próximo jueves 16 de abril a partir de las 21:30 horas. En tanto, Corinthians recibirá en Brasil a Independiente Santa Fe de Colombia el miércoles 15 de abril.
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