Es profesora de Biología, ganó el oro en los Juegos Suramericanos y sus alumnos la recibieron con una ovación
Celeste Somervell tiene 25 años, integra la Selección de Chile de vóleibol y acaba de consagrarse campeona en Santa Fe.
Celeste Somervell acaba de vivir una semana inolvidable. La joven de 25 años ganó la medalla de oro con la Selección de Chile de vóleibol femenino en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026, pero apenas regresó a su país tuvo que cambiar la camiseta de las “Guerreras Rojas” por el guardapolvo de profesora de Biología.
Somervell trabaja desde hace dos años en el Colegio Eliodoro Matte Ossa de San Bernardo, donde enseña Biología y Ciencias Naturales a alumnos desde séptimo básico hasta cuarto medio. Tras conquistar el título continental, no se tomó demasiado tiempo para descansar: volvió al establecimiento y se reencontró con sus colegas y estudiantes.
Su llegada al colegio estuvo marcada por la emoción. Primero fue recibida por sus compañeros de trabajo, que la felicitaron y se fotografiaron con la medalla de oro. Después entró a sus clases habituales y fueron sus alumnos más chicos quienes pudieron conocer de cerca la presea que había conseguido pocos días antes en Argentina.
“Se colgaban la medalla. Me decían que estaban orgullosos de mí. La verdad es que desde las ocho de la mañana ya tenía el corazón llenísimo”, contó Somervell en una entrevista con Deportes 13.
El momento en que Celeste es ovacionada tras ganar en los Juegos Suramericanos
Pero el momento más especial todavía estaba por llegar. Durante el segundo recreo, las autoridades reunieron a todos los estudiantes de enseñanza media en la cancha del colegio para homenajearla por su consagración con la selección chilena. La profesora quedó frente a todos sus alumnos mientras la comunidad educativa la recibía con una ovación. Lejos de sentirse cómoda por ser el centro de atención, reconoció que estaba muy nerviosa.
“Me temblaban las piernas”, confesó Somervell, quien explicó que la situación tenía una carga especial porque en ese lugar todos están acostumbrados a verla en su rol cotidiano de docente. “Ahora se estaban mezclando estos dos mundos que tengo y me reconocieron al frente de todos, me hicieron un muy lindo gesto. Estaban todos los niños que les hago clases y aplaudían efusivamente”, contó.
La jugadora reconoció que el homenaje la conmovió especialmente porque sus propios alumnos siguen habitualmente su carrera deportiva. Incluso contó que algunos la acompañaron durante sus partidos y estuvieron pendientes de su participación con la Selección de Chile.
“Fue tan impactante y lindo, me llenó mucho el corazón. Es una imagen que voy a guardar para siempre”, aseguró. El vínculo de Somervell con el deporte tampoco termina en su carrera como jugadora. En el propio colegio fue una de las impulsoras del equipo de vóleibol y participa en su formación, además de acompañar a los estudiantes en competencias interescolares.
En Santa Fe, mientras tanto, la selección chilena tuvo una actuación perfecta. Las “Guerreras Rojas” derrotaron a Venezuela, Colombia, Argentina y Paraguay, al que vencieron 3-0 en la final para quedarse con el oro. Se trató, además, del primer título suramericano de la historia para el vóleibol femenino chileno.
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