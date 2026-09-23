Es profesora de Biología, ganó el oro en los Juegos Suramericanos y sus alumnos la recibieron con una ovación

El recibimiento a la profesora de Biología campeona en los Odesur

“Me temblaban las piernas”, confesó Somervell, quien explicó que la situación tenía una carga especial porque en ese lugar todos están acostumbrados a verla en su rol cotidiano de docente. “Ahora se estaban mezclando estos dos mundos que tengo y me reconocieron al frente de todos, me hicieron un muy lindo gesto. Estaban todos los niños que les hago clases y aplaudían efusivamente”, contó.

La jugadora reconoció que el homenaje la conmovió especialmente porque sus propios alumnos siguen habitualmente su carrera deportiva. Incluso contó que algunos la acompañaron durante sus partidos y estuvieron pendientes de su participación con la Selección de Chile.

“Fue tan impactante y lindo, me llenó mucho el corazón. Es una imagen que voy a guardar para siempre”, aseguró. El vínculo de Somervell con el deporte tampoco termina en su carrera como jugadora. En el propio colegio fue una de las impulsoras del equipo de vóleibol y participa en su formación, además de acompañar a los estudiantes en competencias interescolares.

En Santa Fe, mientras tanto, la selección chilena tuvo una actuación perfecta. Las “Guerreras Rojas” derrotaron a Venezuela, Colombia, Argentina y Paraguay, al que vencieron 3-0 en la final para quedarse con el oro. Se trató, además, del primer título suramericano de la historia para el vóleibol femenino chileno.