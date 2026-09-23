Quién es Santiago Espíndola, la joya de River que metió a Argentina en la final de los Juegos Suramericanos
Conocé la historia del volante bonaerense, su formación en el Millo, sus referentes futbolísticos y cómo se convirtió en figura del equipo de Diego Placente.
La Selección Argentina metió un triunfo agónico para meterse en la definición por la medalla de oro en los Juegos Suramericanos, y el gran héroe de la jornada fue Santiago Espíndola. El joven mediocampista clavó un derechazo inolvidable sobre la hora para vencer a Perú y desatar el festejo del seleccionado conducido por Diego Placente, consolidándose como una de las apariciones más interesantes del fútbol juvenil del país.
Nacido en 2008 en la localidad bonaerense de Rojas, la historia del volante con la pelota se potenció cuando desembarcó en Núñez a los 13 años. Aunque dio sus primeros pasos como enganche en las divisiones formativas de River, con el tiempo fue reubicado en la cancha hasta asentarse como un mediocampista central de estilo tradicional, agregándole gol y llegada al área a su capacidad de marca.
Santiago Espíndola, la joya de River y el triunfo de la Selección Argentina
El crecimiento de Espíndola en la cantera millonaria se dio a la par de su identificación con grandes figuras que pasaron por el club. Admirador confeso de la inteligencia y el posicionamiento de Enzo Pérez, el juvenil también toma como referencia a Enzo Fernández por su dinámica para pisar el área rival. Con ese molde de volante completo, el diestro no oculta su deseo de llegar al primer equipo: su gran anhelo es poder hacer su debut oficial con la camiseta de La Banda.
Su camino en las juveniles del seleccionado nacional no es una novedad, sino la continuidad de un proceso exitoso. El oriundo de Rojas, que completó sus estudios secundarios en 2025, ya formó parte del plantel Sub 20 que se consagró campeón en el torneo COTIF de L'Alcúdia de la mano del propio Placente. Ahora, asentado como un eje clave dentro de la estructura titular, reconfirmó su jerarquía en los Juegos Suramericanos.
El bombazo que le dio la victoria a la Albiceleste lo pone en el centro de las miradas de cara a la gran final del torneo, donde el equipo buscará subirse a lo más alto del podio. Mientras suma minutos de jerarquía con la camiseta nacional, el pibe de Rojas sigue dando pasos firmes para transformarse en el futuro del mediocampo argentino.
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