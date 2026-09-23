Quién es Santiago Espíndola, la joya de River que metió a Argentina en la final de los Juegos Suramericanos

Santiago Espíndola, la joya de River y el triunfo de la Selección Argentina

El crecimiento de Espíndola en la cantera millonaria se dio a la par de su identificación con grandes figuras que pasaron por el club. Admirador confeso de la inteligencia y el posicionamiento de Enzo Pérez, el juvenil también toma como referencia a Enzo Fernández por su dinámica para pisar el área rival. Con ese molde de volante completo, el diestro no oculta su deseo de llegar al primer equipo: su gran anhelo es poder hacer su debut oficial con la camiseta de La Banda.