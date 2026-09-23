El insólito momento en Argentina vs. Perú por los Juegos Suramericanos: "Jugadores la c... de su madre"

Insólito momento en la Selección Argentina, el cántico contra Perú y los Juegos Suramericanos

Transcurrían 30 minutos del segundo tiempo cuando, de manera totalmente inesperada para un encuentro de categorías juveniles, desde la tribuna comenzó a retumbar con fuerza un clásico y severo hit del fútbol argentino: "Jugadores, la c**** de su madre, a ver si se dan cuenta que no juegan con nadie". El cántico resonó con claridad en todo el estadio, generando sorpresa tanto en el cuerpo técnico como en los propios futbolistas dentro del campo de juego.