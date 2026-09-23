El insólito momento en Argentina vs. Perú por los Juegos Suramericanos: "Jugadores la c... de su madre"
Durante el ajustado duelo de semifinales en el estadio Marcelo Bielsa, la hinchada sorprendió con un duro e impensado cántico para el equipo de Diego Placente.
La semifinal de los Juegos Suramericanos entre la Selección Argentina Sub 19 y Perú regaló una jornada repleta de emociones, buen fútbol y un episodio verdaderamente surrealista en las tribunas. En el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario, el combinado nacional dominaba el trámite pero no lograba romper el cerrojo defensivo del conjunto incaico, lo que provocó una insólita reacción por parte de los espectadores presentes.
A pesar de que el trámite favorecía claramente a los dirigidos por Diego Placente en tenencia de pelota y situaciones de peligro, la impaciencia se apoderó de las gradas a medida que el reloj avanzaba y la definición por penales parecía asomar como un destino inevitable.
Insólito momento en la Selección Argentina, el cántico contra Perú y los Juegos Suramericanos
Transcurrían 30 minutos del segundo tiempo cuando, de manera totalmente inesperada para un encuentro de categorías juveniles, desde la tribuna comenzó a retumbar con fuerza un clásico y severo hit del fútbol argentino: "Jugadores, la c**** de su madre, a ver si se dan cuenta que no juegan con nadie". El cántico resonó con claridad en todo el estadio, generando sorpresa tanto en el cuerpo técnico como en los propios futbolistas dentro del campo de juego.
Lejos de sentir la presión o desmoronarse por el insólito reclamo, la Albiceleste mantuvo la compostura, apretó los dientes en el tramo final y encontró su premio en la última jugada del partido. A los 90 minutos, Santiago Espíndola capturó un rebote fuera del área y sacó un bombazo inolvidable para sellar el 1-0 definitivo y desatar el desahogo generalizado.
Con el pasaje garantizado de forma agónica, la Selección Argentina aseguró una presea en el certamen y ya piensa en la gran final por la medalla de oro. El equipo de Placente dejó atrás la insólita postal de la tarde rosarina y enfocará todos sus cañones al duelo decisivo frente al ganador del cruce entre Paraguay y Chile.
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