El pronóstico de Menotti para la Selección Argentina

El balance del ex DT campeón del mundo

Además, hizo un balance sobre Lionel Messi. “Lo estoy viendo bien y tranquilo. Hay un desgaste en él. Es una vida intensa la que tiene porque siento que cada vez que juega, él tiene que ser el Maradona del 86´. Pero respondió con autoridad. Messi se tiene que acostumbrar que no siempre puede ganar los partidos él y lo sufre el doble”, aseguró. Además, afirmó que quisiera “ver a Messi levantar la Copa del mundo”.

Según el DT campeón del mundo en 1978, en diálogo con Súper Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad (97.0), “la Selección Argentina ha jugado bien y con autoridad. Con Polonia se reencontró el equipo”. En paralelo, calificó como “uno de los más importantes de la historia” a Ángel Di María, una de las figuras del equipo, pero su presencia está en duda a raíz de una molestia que tuvo en el cuádriceps de la pierna izquierda en el último partido.

“Me preocupa que no esté, es uno de los jugadores más importantes de la historia de la Selección argentina. Pagaría cualquier dinero para que me muestren cuando Di María jugó un mal partido con la camiseta argentina. Lo vamos a sentir a Di María si no está bien”, expresó Menotti sobre el jugador de la Juventus con pasado en el Real Madrid, el PSG y el Manchester United, y surgido de Rosario Central.