Escándalo: la ex de un campeón del mundo amenaza con venderle la medalla de Qatar 2022

Qué campeón del mundo puede perder su medalla de Qatar 2022

Yésica Frías palacios

“El departamento no lo quiere terminar de pagar porque no sabía si le iba a quedar a él o no”, reveló Frías en Socios del Espectáculo. Y, en ese sentido, agregó: “Quiero que me firme el divorcio. Yo solo le pido lo que me corresponde, ni siquiera los bienes gananciales que tiene en Alemania”.

La joven adelantó que de no producirse su pedido tomará una drástica decisión: “Voy a vender todas las camisetas y la medalla del campeón del mundo para pagar el departamento. Yo trato de trabajar, pero estuve cuatro años al lado de él”.

Además, en una especie de extorsión que llamó la atención, Frías exclamó que “a él le conviene que yo me calle. Hay cosas que sé de la Selección que no dije”.

Exequiel Palacios y Yésica Frías se separaron en términos escandalosos luego de haberse casado casi en secreto en julio de 2021. Hace ya algunos meses la empresaria decidió hacer público el final de la pareja, como también una serie de graves acusaciones contra su ya exmarido.