Qué canal transmite Ecuador vs. Alemania: cómo ver en vivo el partido

El panorama para Ecuador es mucho más complejo: está tercero en la zona con un solo punto, producto de su derrota por 1-0 ante Costa de Marfil y un empate en cero frente a Curazao. Por eso, el equipo de Sebastián Beccacece no solo debe ganar, sino también mirar de reojo el otro partido del grupo.

Para clasificar en el segundo puesto, la Tri necesita vencer a Alemania y esperar que los marfileños no sumen de a tres ante Curazao. Si Costa de Marfil gana, los sudamericanos quedarán condenados a buscar el pase como uno de los mejores terceros. Sin margen de error, Ecuador se juega la vida ante una potencia en este Mundial de Norteamérica.

Cómo ver en vivo Ecuador vs. Alemania

El partido, correspondiente a la tercera fecha del Grupo E, se podrá ver en vivo por DSports y Telefe.

Formaciones de Ecuador vs. Alemania por el Mundial 2026

Ecuador: Galíndez; Preciado, Ordóñez, Pacho, Hincapié, Estupiñán; Caicedo, Pedro Vite, Franco; Gonzalo Plata, Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

Alemania: Baumann; Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum; Pavlovic, Goretzka; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz. DT: Julian Nagelsmann.