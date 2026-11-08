Sonrisas en Montevideo y distancia en Buenos Aires: el llamativo contraste en el rostro del Papa
El contraste en las expresiones del Pontífice entre la calidez de su despedida en Uruguay y la fría formalidad de la foto oficial con Javier Milei hizo furor en las redes sociales.
El lenguaje no verbal volvió a ser el gran protagonista de la trastienda diplomática en la cobertura en vivo de la visita del papa León XIV al Cono Sur. Las capturas de pantalla y las comparaciones de imágenes no tardaron en colmar las redes tras la llegada del Santo Padre a Buenos Aires: el evidente contraste entre la gestualidad expansiva, las sonrisas distendidas y el afecto exhibido en su despedida de Uruguay en el Aeropuerto de Carrasco junto al presidente Yamandú Orsi respecto de la rígida formalidad que dominó la foto oficial junto a Javier Milei en el despacho de la Casa Rosada.
Mientras en el cierre de la gira charrúa las tomas mostraron a un León XIV de semblante distendido, risueño y con una postura relajada entre abrazos a pie de pista, el cruce de la frontera pareció activar un severo "chip" institucional.
Durante el saludo protocolar en la pista de Aeroparque y, sobre todo, en la posterior audiencia bilateral en Balcarce 50, el rostro del Pontífice adquirió una marcada austeridad de rasgos, manteniendo una distancia diplomática que no pasó desapercibida para el ojo analítico de la audiencia.
De la soltura rioplatense al rigor de la diplomacia vaticana
La marcada diferencia de tonos interpretada en las plataformas digitales disparó lecturas sobre el verdadero clima en el que se desarrolló el encuentro con el mandatario argentino. Frente al clima de serenidad casi familiar transmitido desde las calles orientales, las fotos junto al líder de La Libertad Avanza estuvo signada por la sobriedad extrema, sonrisas apenas protocolares y un rigor técnico que el equipo de comunicación de la Santa Sede cuidó al detalle para evitar lecturas de excesiva cercanía.
Las caras de circunstancia y las miradas fijas durante la ejecución de los himnos y el saludo ante los fotógrafos expusieron la frontera entre el tono pastoral de las giras de calle y la alta diplomacia de Estado. Si bien desde el entorno de la Rosada buscaron bajarle el precio al análisis de las gestualidades y enfatizaron que la reunión bilateral se desenvolvió dentro de los márgenes previstos por la cortesía, la comparativa en las redes dejó en claro que, cuando de gestos papales se trata, una mirada o una mueca sobria dicen mucho más que un comunicado oficial.
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