Sonrisas en Montevideo y distancia en Buenos Aires: el llamativo contraste en el rostro del Papa

Las caras de circunstancia y las miradas fijas durante la ejecución de los himnos y el saludo ante los fotógrafos expusieron la frontera entre el tono pastoral de las giras de calle y la alta diplomacia de Estado. Si bien desde el entorno de la Rosada buscaron bajarle el precio al análisis de las gestualidades y enfatizaron que la reunión bilateral se desenvolvió dentro de los márgenes previstos por la cortesía, la comparativa en las redes dejó en claro que, cuando de gestos papales se trata, una mirada o una mueca sobria dicen mucho más que un comunicado oficial.