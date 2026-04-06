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Quién es Gonzalo Huser, el joven fotógrafo y novio de Nacho Lago de Colón

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Te contamos todos los detalles sobre la vida de Gonzalo Huser, el profesional que conquistó el corazón de Nacho Lago, el destacado futbolista de Colón.

Quién es Gonzalo Huser, el joven fotógrafo y novio de Nacho Lago de Colón

Tras la gran repercusión por el anuncio de Nacho Lago, muchos hinchas se preguntan quién es el afortunado. Se trata de Gonzalo Huser, un joven que conquistó el corazón del delantero. Es un apasionado profesional de la fotografía y fiel seguidor del equipo de la provincia.

Nacho Lago Colón

Nacho Lago Colón

A qué se dedica la pareja de Nacho Lago

El novio del futbolista es de la localidad de Santo Tomé, ubicada en la provincia de Santa Fe. En cuanto a su trayectoria laboral, el joven se desempeña como fotógrafo y está vinculado a la Academia Argentina de Fotografía (AAF).

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Su actividad comercial principal se enfoca en los servicios de publicidad, así como también en el alquiler de maquinaria y equipo. Además de su marcado perfil profesional, es un fanático hincha de Colón.

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