Quién es Nacho Lago, la figura de Colón que presentó a su novio gana protagonismo dentro y fuera de la cancha

En 2024 llegó a Colón a préstamo y rápidamente logró consolidarse como uno de los principales argumentos ofensivos del equipo. Desde su arribo acumula 58 partidos, 11 goles y 7 asistencias, números que reflejan su peso en el funcionamiento colectivo. A partir de su rendimiento, la dirigencia encabezada por José Alonso decidió ejecutar la opción de compra por el 50% de su pase en una operación cercana a los USD 350.000, con el objetivo de asegurar su continuidad en el club.

Actualmente, el Sabalero busca renovar su contrato hasta diciembre de 2027, teniendo en cuenta que su vínculo vigente finaliza a fin de año. Desde el 1° de julio, el futbolista estaría habilitado para negociar como agente libre con otras instituciones, situación que genera atención en la planificación deportiva. Talleres de Córdoba aún conserva el 50% de los derechos económicos del jugador, un factor que también forma parte de las negociaciones de cara al futuro de una de las figuras del Sabalero.