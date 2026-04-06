Quién es Nacho Lago, la figura de Colón que presentó a su novio gana protagonismo dentro y fuera de la cancha
Ignacio Lago, delantero del Sabalero, atraviesa un gran presente deportivo y generó repercusión al presentar públicamente a su novio en un streaming.
Ignacio Lago atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y se posiciona como pieza clave en Colón de Santa Fe. Con apenas 23 años, el atacante combina un presente destacado dentro del campo de juego con una historia personal que generó repercusión en el fútbol argentino.
El delantero se convirtió en el primer futbolista profesional en actividad en el país en presentar públicamente a su novio durante una entrevista en streaming, un gesto que fue interpretado como un mensaje significativo en un ámbito históricamente conservador.
Ignacio Lago, de Almirante Brown a figura de Colón
Nacido el 5 de agosto de 2002 en Isidro Casanova, Ignacio Lago se formó en las divisiones inferiores de Almirante Brown. Su debut en la Primera División del club de La Matanza se produjo el 10 de febrero de 2018, cuando tenía apenas 15 años, seis meses y cinco días, convirtiéndose en el futbolista más joven en estrenarse con esa camiseta.
Su proyección despertó rápidamente el interés de equipos de categorías superiores. En septiembre de 2020, Talleres de Córdoba adquirió parte de su ficha y comenzó un recorrido que incluyó experiencias en distintos equipos. En Tlaxcala de México disputó 16 partidos, con 5 goles y 3 asistencias. Luego continuó su carrera en San Martín de San Juan, donde sumó 16 encuentros, 4 goles y 3 asistencias, y posteriormente en Atlético de Rafaela, con 33 partidos, 5 goles y 1 asistencia.
Un diputado celebró el mensaje de Nacho Lago, el futbolista de Colón que presentó a su novio
En 2024 llegó a Colón a préstamo y rápidamente logró consolidarse como uno de los principales argumentos ofensivos del equipo. Desde su arribo acumula 58 partidos, 11 goles y 7 asistencias, números que reflejan su peso en el funcionamiento colectivo. A partir de su rendimiento, la dirigencia encabezada por José Alonso decidió ejecutar la opción de compra por el 50% de su pase en una operación cercana a los USD 350.000, con el objetivo de asegurar su continuidad en el club.
Actualmente, el Sabalero busca renovar su contrato hasta diciembre de 2027, teniendo en cuenta que su vínculo vigente finaliza a fin de año. Desde el 1° de julio, el futbolista estaría habilitado para negociar como agente libre con otras instituciones, situación que genera atención en la planificación deportiva. Talleres de Córdoba aún conserva el 50% de los derechos económicos del jugador, un factor que también forma parte de las negociaciones de cara al futuro de una de las figuras del Sabalero.
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