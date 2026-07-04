Quién es Idina Menzel, la encargada de cantar el himno de Estados Unidos en el duelo Paraguay vs. Francia
El partido entre Paraguay y Francia tiene lugar un 4 de julio, fecha en que los estadounidenses celebran su independencia. Y esto no fue ajeno al Mundial 2026.
En la previa al duelo entre Francia y Paraguay, el Mundial 2026 no quedó ajeno a que hoy 4 de julio es el Día de la Independencia en Estados Unidos. Por ello, Idina Menzel entonó las estrofas del himno estadounidense antes de que el árbitro pitara para dar inicio al duelo por octavos de final.
Quién es Idina Menzel, la encargada de entonar el himno de Estados Unidos en el Mundial 2026
Idina Menzel es una famosísima actriz, cantante y compositora estadounidense, considerada una auténtica leyenda del teatro musical de Broadway y mundialmente conocida por dar vida a personajes icónicos de la cultura pop.
Lo cierto es que uno de sus trabajos más reconocidos es haber sido la voz de Elsa de Frozen: es ella quien interpreta a la reina de hielo en las películas de Disney en su versión original en inglés. Su potencia vocal quedó inmortalizada en el megaéxito Let It Go (Libre soy), canción que se convirtió en un fenómeno global y le valió un lugar definitivo en la cultura popular.
También fue la encargada de estrenar en Broadway el papel de la Bruja Mala del Oeste en el aclamado musical Wicked (2003). Su interpretación de la canción «Defying Gravity» es una de las más famosas de la historia del teatro, y gracias a este papel ganó el prestigioso Premio Tony a la Mejor Actriz en un Musical.
Cabe señalar que su salto a la fama ocurrió a mediados de los 90 al interpretar a Maureen Johnson en el revolucionario musical de Broadway Rent, papel que luego repitió en la adaptación cinematográfica de 2005.
Otros trabajos destacados
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Televisión: Interpretó a Shelby Corcoran (la madre biológica de Rachel Berry) en la popular serie musical Glee.
Cine: Además de su trabajo de voz en Frozen, participó en películas como Encantada (y su secuela Desencantada) de Disney, y en el aclamado thriller Uncut Gems (Diamantes en bruto) junto a Adam Sandler.
Carrera solista: Ha lanzado varios álbumes de estudio (como Drama Queen) y realiza giras internacionales cantando música pop, teatro musical y presentándose con prestigiosas sinfónicas.
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