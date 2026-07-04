Quién es Idina Menzel, la encargada de cantar el himno de Estados Unidos en el duelo Paraguay vs. Francia

Lo cierto es que uno de sus trabajos más reconocidos es haber sido la voz de Elsa de Frozen: es ella quien interpreta a la reina de hielo en las películas de Disney en su versión original en inglés. Su potencia vocal quedó inmortalizada en el megaéxito Let It Go (Libre soy), canción que se convirtió en un fenómeno global y le valió un lugar definitivo en la cultura popular.