Quién es Lucas Trejo, el futbolista argentino que busca a su familia tras los terremotos en Venezuela

En 2016 desembarcó en Monagas Sport Club, en una experiencia que terminó marcando su vida personal y profesional. En el club de Maturín se convirtió en una pieza clave del equipo y fue uno de los protagonistas de la histórica consagración en el Torneo Apertura 2017, cuando Monagas logró el primer título de su historia tras vencer a Caracas FC.

Trejo disputó todos los partidos de aquel torneo, fue capitán del equipo en distintos tramos y también integró el plantel que jugó la Copa Libertadores 2018. Su rendimiento y liderazgo lo transformaron en uno de los argentinos más reconocidos dentro del fútbol venezolano.

Apodado “El General”, se destacó por su firmeza defensiva, su presencia en el juego aéreo y su capacidad para salir jugando desde el fondo. Con el paso de los años consolidó una fuerte identificación con el país caribeño, donde continuó su carrera y hoy defiende los colores del Marítimo de La Guaira.

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El fuerte vínculo de Lucas Trejo con Venezuela

Años atrás, en una entrevista con Pizarra del DT, Trejo había dejado en claro el lugar especial que ocupa Venezuela en su vida. “El mejor lugar donde me sentí fue acá en Venezuela. El trato que nos ha dado la dirigencia es impresionante y deportivamente logramos que Monagas entrara por primera vez en su historia en la Copa Libertadores”, expresó en aquella oportunidad.

En esa misma charla fue todavía más allá: “Soy muy feliz en Venezuela. Nunca en otro país del mundo fui tan feliz como hoy lo soy acá. Este país marcó mi vida y siempre voy a ser muy agradecido con Venezuela”.

Hoy, esas palabras toman otra dimensión. Mientras el país intenta recuperarse del desastre y continúan las tareas de rescate, el defensor argentino atraviesa uno de los momentos más duros de su vida, con la esperanza de poder reencontrarse con su familia.