Quién juega hoy viernes 19 en la Copa Mundial 2026 de la FIFA

A las 16:00 – Estados Unidos vs. Australia (Grupo D): El partido que abre el telón es un choque de punteros en el Grupo D. Ambos seleccionados sumaron de a tres en sus debuts (los norteamericanos golearon 4-1 a Paraguay y los australianos venciendo 2-0 a Turquía). El que logre quedarse con la victoria en el Seattle Stadium (Washington) sacará pasaje prácticamente directo hacia los 16avos de final. Se podrá ver por DSports, TyC Sports y Disney+.

A las 19:00 – Escocia vs. Marruecos (Grupo C): Una batalla determinante para el Grupo C que se disputará en el Boston Stadium (Massachusetts). Escocia llega con el ánimo por las nubes tras ganarle 1-0 a Haití en el estreno, mientras que el conjunto africano viene de rescatar un valioso y duro empate 1-1 frente a Brasil. La transmisión estará a cargo de Telefe, DSports y Disney+.

A las 21:30 – Brasil vs. Haití (Grupo C): La gran atracción de la noche tendrá lugar en el Philadelphia Stadium (Pennsylvania). Obligada por su historia, la Verdeamarela saldrá a la cancha con la urgencia de ganar tras la deslucida igualdad del debut. Nuevamente sin Neymar por lesión, los conducidos tácticamente buscarán imponer su jerarquía ante un combinado haitiano que intentará defenderse y dar la sorpresa. Se emitirá por TyC Sports, DSports y Disney+.