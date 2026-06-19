Quién juega hoy viernes 19 en la Copa Mundial 2026 de la FIFA
La Copa del Mundo no da respiro y la segunda fecha de la fase de grupos promete una jornada vibrante, con con cuatro partidos fundamentales para las zonas C y D
El Mundial 2026 continúa su marcha frenética este viernes 19 de junio con una agenda cargada de fútbol de alto vuelo. La jornada estará marcada por la necesidad de Brasil de conseguir su primer triunfo, un choque directo de líderes entre Estados Unidos y Australia, y un cierre de madrugada imperdible para el público sudamericano con la presentación de Paraguay.
Avanza el certamen que ya tiene a México como el primer clasificado a los 16vos de final, y este viernes tiene una cartelera con cuatro encuentros, uno de ellos comenzando a la medianoche del sábado.
- Estdos Unidos vs. Australia: 16.00hs
- Escocia vs. Marruecos: 19.00hs
- Brasil vs. Haití: 21.30hs
- Turquía vs. Paraguay: 00hs (del sábado)
El detalle del fixture del viernes 19 de junio en el Mundial 2026
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A las 16:00 – Estados Unidos vs. Australia (Grupo D): El partido que abre el telón es un choque de punteros en el Grupo D. Ambos seleccionados sumaron de a tres en sus debuts (los norteamericanos golearon 4-1 a Paraguay y los australianos venciendo 2-0 a Turquía). El que logre quedarse con la victoria en el Seattle Stadium (Washington) sacará pasaje prácticamente directo hacia los 16avos de final. Se podrá ver por DSports, TyC Sports y Disney+.
A las 19:00 – Escocia vs. Marruecos (Grupo C): Una batalla determinante para el Grupo C que se disputará en el Boston Stadium (Massachusetts). Escocia llega con el ánimo por las nubes tras ganarle 1-0 a Haití en el estreno, mientras que el conjunto africano viene de rescatar un valioso y duro empate 1-1 frente a Brasil. La transmisión estará a cargo de Telefe, DSports y Disney+.
A las 21:30 – Brasil vs. Haití (Grupo C): La gran atracción de la noche tendrá lugar en el Philadelphia Stadium (Pennsylvania). Obligada por su historia, la Verdeamarela saldrá a la cancha con la urgencia de ganar tras la deslucida igualdad del debut. Nuevamente sin Neymar por lesión, los conducidos tácticamente buscarán imponer su jerarquía ante un combinado haitiano que intentará defenderse y dar la sorpresa. Se emitirá por TyC Sports, DSports y Disney+.
A las 00:00 (Sábado) – Turquía vs. Paraguay (Grupo D): El plato fuerte que cierra la jornada en la costa oeste, desde el San Francisco Bay Area Stadium (California). Para la Albirroja, este duelo se transformó en una verdadera final anticipada. Tras sufrir la dura goleada en la primera fecha, el conjunto sudamericano se juega la supervivencia en la Copa del Mundo: una nueva derrota ante los turcos los dejaría prácticamente con las valijas hechas. Se podrá seguir a través de DSports y plataformas digitales.
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