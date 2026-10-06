Quién relata Selección Argentina vs. Benín en la despedida de Lionel Messi: las opciones en cada canal

TyC Sports : Canal 22 (SD) y 101 (HD) de Flow, 629 (SD) y 1629 (HD) de DirecTV, 106 (SD) y 1018 (HD) de Telecentro.

: Canal 22 (SD) y 101 (HD) de Flow, 629 (SD) y 1629 (HD) de DirecTV, 106 (SD) y 1018 (HD) de Telecentro. Telefe: Canal 12 (SD) y 1001 (HD) de Telecentro, y en las señales habituales de la televisión abierta y por cable.

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Una por una, las duplas que relatarán a la Selección Argentina en la despedida de Lionel Messi

Telefe: la pantalla de aire

El canal de las pelotas apuesta por un equipo con un recorrido consolidado en las transmisiones de la Selección, combinando relato pasional, análisis táctico y la cobertura del día a día desde el campo de juego.

Relatos: Pablo Giralt

Comentarios: Juan Pablo Varsky

Campo de juego: Sofía Martínez

TyC Sports: el clásico del cable

La señal deportiva de cable mantiene su fisonomía tradicional con figuras muy identificadas con el canal para relatar los encuentros del conjunto albiceleste.