Quién relata Selección Argentina vs. Benín en la despedida de Lionel Messi: las opciones en cada canal
La Selección Argentina despide a Lionel Messi en un amistoso, y son variadas las duplas periodísticas que pueden elegir los hinchas.
La Selección Argentina recibe este martes a Benín en el Monumental, en el marco del tercer encuentro de la presente fecha FIFA y del histórico partido despedida de Lionel Messi que contará con una importante cobertura periodística, con varias opciones.
El encuentro se juega desde las 20 horas de la Argentina en el estadio Monumental, con televisación de TyC Sports y Telefe.
La multiplicidad de opciones para ver el encuentro también deriva en que los hinchas argentinos puedan elegir entre los diferentes equipos periodísticos, con sus respectivos relatores.
Qué canal de TV transmite a la Selección Argentina vs. Benín, en la despedida de Lionel Messi
El partido entre la Selección Argentina y Benín será transmitido en vivo a través de TyC Sports y Telefe, así como también podrá verse por múltiples plataforma de streaming como TyC Sports Play, Mi Telefe, Flow, DGO y Telecentro Play.
Canales de TV
- TyC Sports: Canal 22 (SD) y 101 (HD) de Flow, 629 (SD) y 1629 (HD) de DirecTV, 106 (SD) y 1018 (HD) de Telecentro.
- Telefe: Canal 12 (SD) y 1001 (HD) de Telecentro, y en las señales habituales de la televisión abierta y por cable.
Opciones de Streaming
- TyC Sports Play
- Mi Telefe
- Flow
- DGO
- Telecentro Play
Una por una, las duplas que relatarán a la Selección Argentina en la despedida de Lionel Messi
Telefe: la pantalla de aire
El canal de las pelotas apuesta por un equipo con un recorrido consolidado en las transmisiones de la Selección, combinando relato pasional, análisis táctico y la cobertura del día a día desde el campo de juego.
-
Relatos: Pablo Giralt
Comentarios: Juan Pablo Varsky
Campo de juego: Sofía Martínez
TyC Sports: el clásico del cable
La señal deportiva de cable mantiene su fisonomía tradicional con figuras muy identificadas con el canal para relatar los encuentros del conjunto albiceleste.
-
Relatos: Hernán Feler
Comentarios: Ariel Senosiain
Campo de juego / Vestuarios: Gastón Edul
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario