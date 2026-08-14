Racing recibe a Banfield y en la previa barrabravas hablaron cara a cara con referentes del plantel

Racing no puede contar con Maravilla Martínez ante Banfield.

La baja del delantero obliga al DT Juan Pablo Vojvoda a modificar el ataque y Lautaro Díaz y Tomás Conechny aparecen como las principales alternativas para ocupar el centro de la ofensiva racinguista.

En tanto, Banfield, conducido por Pedro Troglio, también suma cuatro unidades producto de una victoria, un empate y dos caídas, arribando a Avellaneda después de perder 2-0 ante Belgrano en el Florencio Sola.

El antecedente más reciente entre ambos corresponde al Torneo Apertura, cuando Racing se impuso 2-0 en el Florencio Sola, justamente con goles de Di Césare y Martínez, los dos futbolistas que no estarán disponibles para esta revancha.

Posibles formaciones de Racing y Banfield

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Alfonso Espino; Matías Zaracho, Matías Kranevitter, Alejandro Tello, Matko Miljevic; Santiago Solari y Lautaro Díaz o Tomás Conechny. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Danilo Arboleda, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Santiago López García, Santiago Esquivel, Ignacio Pais, Lautaro Gómez; David Zalazar; Jeremías Acosta y Bruno Sepúlveda. DT: Pedro Troglio.