Racing recibe a Banfield y en la previa barrabravas hablaron cara a cara con referentes del plantel
La Academia arrancó de modo irregular (con una sola victoria en cuatro partidos) y ahora la barra visitó al plantel para brindarle su “apoyo”.
Como se sabe, Racing recibe a Banfield por la quinta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026, con arbitraje de Andrés Merlos y Germán Delfino en el VAR, en un encuentro que se llevará a cabo desde las 20.30 en el Estadio Presidente Perón.
El conjunto dirigido por Juan Pablo Vojvoda viene de un arranque irregular, ya que suma solo una victoria, un empate y dos derrotas, viniendo de caer 2-1 frente a Argentinos Juniors en La Paternal, por lo que no resultó extraño para nadie que este mismo viernes el plantel recibiera cara a cara el “apoyo” de la barra.
En efecto, un grupo de unos diez hinchas se acercó al club de Avellaneda para hablar con algunos referentes del plantel después del último entrenamiento. “Vinieron barras de primera línea para hablar con los referentes: Marcos Rojo, Facundo Cambeses y Gastón Martirena, solamente con ellos”, comentó al respecto el periodista Tomás Dávila.
El cronista que sigue la campaña académica para ESPN explicó que el motivo del encuentro “fue de apoyo, porque hoy hay muchos juveniles convocados. Les expresaron el respaldo de la barra a los jugadores en un partido tan importante”, cerró.
Dos equipos necesitados de puntos
Para enfrentar al Taladro, la Academia tendrá dos ausencias importantes: Marco Di Césare no podrá estar por lesión, mientras que Adrián ‘Maravilla’ Martínez debe cumplir la primera de las tres fechas de suspensión al haber sido expulsado en el partido ante Argentinos Juniors, luego de aplicarle un fuerte codazo a Kevin Gutiérrez y recibir la roja directa.
La baja del delantero obliga al DT Juan Pablo Vojvoda a modificar el ataque y Lautaro Díaz y Tomás Conechny aparecen como las principales alternativas para ocupar el centro de la ofensiva racinguista.
En tanto, Banfield, conducido por Pedro Troglio, también suma cuatro unidades producto de una victoria, un empate y dos caídas, arribando a Avellaneda después de perder 2-0 ante Belgrano en el Florencio Sola.
El antecedente más reciente entre ambos corresponde al Torneo Apertura, cuando Racing se impuso 2-0 en el Florencio Sola, justamente con goles de Di Césare y Martínez, los dos futbolistas que no estarán disponibles para esta revancha.
Posibles formaciones de Racing y Banfield
Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Alfonso Espino; Matías Zaracho, Matías Kranevitter, Alejandro Tello, Matko Miljevic; Santiago Solari y Lautaro Díaz o Tomás Conechny. DT: Juan Pablo Vojvoda.
Banfield: Facundo Sanguinetti; Danilo Arboleda, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Santiago López García, Santiago Esquivel, Ignacio Pais, Lautaro Gómez; David Zalazar; Jeremías Acosta y Bruno Sepúlveda. DT: Pedro Troglio.
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