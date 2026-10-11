Racing vs. Belgrano, por el Torneo Clausura 2026: goles y resultado en vivo
Con el objetivo de seguir por la senda del triunfo, la "Academia" recibe a Belgrano, que viene de vencer a Talleres en el clásico cordobés.
Racing y Belgrano se enfrentan este domingo, desde las 19.15, en el Cilindro de Avellaneda, en la continuidad de la fecha 12 de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por ESPN Premium y tendrá como árbitro principal a Yael Falcón Pérez, mientras que Fernando Espinoza será el encargado del VAR.
Los goles de Racing y Belgrano
El Chino Zelarayán puso el 1-0 para Belgrano en el Cilindro:
Cómo llegaban Racing y Belgrano
La "Academia" llega con el ánimo renovado después de conseguir dos victorias consecutivas en el campeonato: primero derrotó a Sarmiento y luego se impuso por 2-1 ante Estudiantes de Río Cuarto, resultados que le permitieron recuperarse tras una serie de derrotas y mantener sus chances de avanzar a los octavos de final del certamen.
De esta manera, Racing, que tendrá nuevamente en el banco de suplentes a Sebastián Romero, suma ocho puntos y se encuentra en el decimosegundo lugar de la Zona B, por lo que necesita seguir sumando para acercarse a los puestos de clasificación.
Por su parte, el "Pirata" acumula cinco partidos sin perder en el Clausura y viene de vencer 1-0 a Talleres en el clásico cordobés. Con 19 puntos, se ubica segundo en su zona, a solo dos unidades del líder Argentinos, por lo que buscará una victoria en Avellaneda para seguir en los puestos de vanguardia.
Formaciones de Racing vs. Belgrano por el Torneo Clausura - Zona B
- Racing: Facundo Cambeses; Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Nazareno Colombo; Ignacio Rodríguez, Matías Zaracho, Leonel Pérez, Ulises Ortegoza, Gastón Lodico; Adrián Martínez y Lautaro Díaz. DT: Sebastián Romero.
- Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Juan Velázquez; Nicolás Fernández y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.
Horario y televisación
- Hora: 19:15.
- Estadio: El Cilindro.
- Árbitro: Yael Falcón Pérez.
- VAR: Fernando Espinoza.
- TV: ESPN Premium.
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