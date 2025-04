Ramón Díaz, en la mira: Corinthians analiza su continuidad tras otro golpe en el Brasileirao

El presente deportivo del Timao es preocupante. Con tres partidos consecutivos sin ganar en el torneo local, el equipo marcha en el puesto 13° y sigue sin mostrar una identidad de juego que represente a sus hinchas en las tribunas. Pero los problemas no se limitan al Brasileirao: en la Copa Sudamericana, Corinthians todavía no consiguió un triunfo. Perdió como local frente a Huracán y luego empató ante América de Cali en Colombia. Por ahora, se ubica tercero en el Grupo C, apenas por encima de Racing de Montevideo, a quien enfrentará este jueves en un duelo clave de la fase de grupos.