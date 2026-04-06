Recta final y pelea por playoffs: así están las posiciones en el Torneo Apertura y la Tabla Anual 2026
Con apenas tres fechas por disputarse, varios equipos se acomodan en zona de clasificación mientras otros luchan por no quedar afuera en el tramo decisivo.
El Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) entra en su etapa más determinante y cada punto comienza a pesar como nunca. Con la disputa de la fecha 13 sobre 16, los equipos afinan sus objetivos en una tabla que muestra a varios candidatos firmes, sorpresas y una lucha intensa por meterse entre los ocho mejores de cada zona.
Uno de los grandes protagonistas del momento es River, que atraviesa un arranque demoledor bajo la conducción de Eduardo "Chacho" Coudet. El Millonario volvió a ganar con autoridad -esta vez ante Belgrano- y acumula puntaje ideal en el inicio del ciclo, lo que lo posiciona como uno de los máximos aspirantes al título. Su funcionamiento sólido y la eficacia ofensiva lo convierten en un rival temible en esta recta final.
Sin embargo, en la cima aparece una de las grandes revelaciones del campeonato: Independiente Rivadavia. El conjunto mendocino lidera las posiciones tras imponerse ante Tigre y alcanzar los 26 puntos, consolidando una campaña que lo tiene prácticamente clasificado a los playoffs. Su regularidad lo ubica como el equipo más consistente del certamen hasta el momento.
En paralelo, Independiente protagonizó uno de los golpes de la fecha al quedarse con el clásico frente a Racing. El triunfo no solo tuvo valor simbólico por cortar una racha adversa, sino que también le permitió meterse en zona de clasificación. El equipo dirigido por Gustavo Quinteros llega fortalecido a un tramo decisivo, donde cada partido será una final.
Por su parte, Boca también se mantiene en la pelea. La victoria en Córdoba ante Talleres le permitió escalar posiciones y aprovechar los tropiezos de rivales directos como Vélez y Estudiantes. El Xeneize busca consolidarse entre los primeros puestos de su grupo y llegar con impulso a la fase eliminatoria.
La jornada dejó además otros resultados destacados. Gimnasia de Mendoza protagonizó una remontada impactante al revertir un 0-2 frente a Vélez, mientras que Newell's Old Boys encadenó su segunda victoria consecutiva y logró algo de alivio en la lucha por escapar de la zona baja.
Más allá de la pelea por los playoffs, el torneo también mantiene en vilo otras tablas clave. La acumulada anual definirá tanto al campeón de la temporada como a los clasificados a las copas internacionales, mientras que el sistema de promedios seguirá determinando uno de los descensos. Con solo tres fechas por delante, el margen de error es mínimo. Los equipos que hoy están fuera de la zona de clasificación deberán reaccionar rápidamente si no quieren quedarse sin chances. En cambio, los que ya se posicionaron arriba buscarán sostener su rendimiento para llegar de la mejor manera a la fase decisiva.
Así está la Zona A del Torneo Apertura 2026
Así está la Zona B del Torneo Apertura 2026
Así está la Tabla Anual 2026
Y los Promedios...
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