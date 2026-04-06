Recta final y pelea por playoffs: así están las posiciones en el Torneo Apertura y la Tabla Anual 2026

La jornada dejó además otros resultados destacados. Gimnasia de Mendoza protagonizó una remontada impactante al revertir un 0-2 frente a Vélez, mientras que Newell's Old Boys encadenó su segunda victoria consecutiva y logró algo de alivio en la lucha por escapar de la zona baja.

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Más allá de la pelea por los playoffs, el torneo también mantiene en vilo otras tablas clave. La acumulada anual definirá tanto al campeón de la temporada como a los clasificados a las copas internacionales, mientras que el sistema de promedios seguirá determinando uno de los descensos. Con solo tres fechas por delante, el margen de error es mínimo. Los equipos que hoy están fuera de la zona de clasificación deberán reaccionar rápidamente si no quieren quedarse sin chances. En cambio, los que ya se posicionaron arriba buscarán sostener su rendimiento para llegar de la mejor manera a la fase decisiva.

Así está la Zona A del Torneo Apertura 2026

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Así está la Zona B del Torneo Apertura 2026

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Así está la Tabla Anual 2026

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Y los Promedios...

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