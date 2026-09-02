Red Bull confirmó la nueva baja de Hadjar para Monza: siguen Liam Lawson y Yuki Tsunoda

La lesión de Hadjar ya había generado repercusión en el paddock cuando se conoció que no estaría presente en Países Bajos. En aquel momento, RB solamente informó que se trataba de un problema en la muñeca. Posteriormente aparecieron versiones que indicaron que el piloto se había fracturado mientras boxeaba durante las vacaciones, aunque esa información nunca fue confirmada oficialmente por la escudería.

Lawson tendrá otra oportunidad en el equipo principal

La ausencia de Hadjar vuelve a abrirle la puerta a Lawson. El neozelandés ya ocupó su lugar en Zandvoort y tuvo una actuación positiva, al finalizar séptimo y convertirse en el único piloto de Red Bull que consiguió sumar puntos en aquella competencia.

El resultado tuvo todavía más valor debido al abandono de Verstappen, quien quedó fuera de carrera después de sufrir un fuerte accidente. Lawson, por lo tanto, consiguió sostener una posición competitiva y ahora tendrá la posibilidad de repetir experiencia en uno de los circuitos más tradicionales del calendario.

Mientras Lawson sube nuevamente al equipo principal, Yuki Tsunoda será el encargado de ocupar la butaca del neozelandés en Racing Bulls. El japonés volverá a asumir el rol de reemplazo dentro de la estructura y compartirá equipo con Arvid Lindblad.

Red Bull necesita puntos en la pelea de Constructores

La situación de Hadjar también llega en un momento deportivo relevante para Red Bull. Después del Gran Premio de Países Bajos, la escudería aparece cuarta en el Campeonato de Constructores con 186 puntos, muy por detrás de Mercedes, Ferrari y McLaren.

La diferencia con los equipos que lideran la clasificación obliga a Red Bull a intentar maximizar cada oportunidad de sumar unidades. Por eso, la participación de Lawson en Monza adquiere especial importancia para un equipo que necesita recuperar terreno en la segunda parte de la temporada.

Además, detrás de Red Bull también existe una disputa significativa. Racing Bulls suma 66 puntos y aventaja apenas por tres unidades a Alpine, que acumula 63. En Países Bajos, la escudería francesa consiguió acercarse gracias a los resultados obtenidos durante el fin de semana, mientras que Racing Bulls no pudo sumar con Tsunoda ni Lindblad.

Con Hadjar todavía en recuperación, Lawson volverá a tener la responsabilidad de representar al equipo principal junto a Verstappen. Red Bull, por su parte, deberá esperar para volver a contar con su piloto francés y evitar cualquier riesgo que pueda retrasar todavía más su regreso a la Fórmula 1.