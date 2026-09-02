Red Bull confirmó la nueva baja de Hadjar para Monza: siguen Liam Lawson y Yuki Tsunoda
El piloto francés todavía no se recuperó de la lesión en la muñeca que sufrió durante el receso y Red Bull decidió no arriesgarlo en el Gran Premio de Italia.
Red Bull Racing tomó una decisión que modifica nuevamente su alineación para el próximo Gran Premio de Italia de Fórmula 1. Isack Hadjar continuará fuera de las pistas y no podrá disputar la competencia que se desarrollará este fin de semana en el circuito de Monza. El francés, que todavía se encuentra en recuperación por una lesión en la muñeca, volverá a ser reemplazado por Liam Lawson.
La escudería confirmó oficialmente que el neozelandés ocupará nuevamente la butaca de Hadjar junto a Max Verstappen. De esta manera, el neozelandés tendrá otra oportunidad para competir con el equipo principal de Red Bull, después de haber sustituido al francés en el Gran Premio de Países Bajos.
La situación genera cierta preocupación dentro de la estructura austríaca, principalmente porque la lesión se extiende más de lo previsto inicialmente. El piloto de 21 años ya se perdió la carrera de Zandvoort y tampoco estará presente en una cita especialmente importante del calendario europeo.
Red Bull decidió no apurar el regreso de Hadjar
La propia escudería explicó los motivos por los cuales decidió mantener al francés fuera de competencia. “Liam correrá junto a Max en el Gran Premio de Italia en Monza, mientras que Isack sigue mostrando un progreso alentador tras la lesión en la muñeca que sufrió durante las vacaciones de verano. El equipo está supervisando de cerca su rehabilitación y no tomará riesgos innecesarios con respecto a su regreso a la competencia; además, le desea una pronta recuperación”, comunicó Red Bull Racing a través de sus redes sociales.
El mensaje deja en claro que, pese a la evolución favorable del piloto, el equipo considera que todavía no están dadas las condiciones para que vuelva a subirse al monoplaza. La prioridad será completar su recuperación antes de exponerlo nuevamente a las exigencias de un fin de semana de Fórmula 1.
La lesión de Hadjar ya había generado repercusión en el paddock cuando se conoció que no estaría presente en Países Bajos. En aquel momento, RB solamente informó que se trataba de un problema en la muñeca. Posteriormente aparecieron versiones que indicaron que el piloto se había fracturado mientras boxeaba durante las vacaciones, aunque esa información nunca fue confirmada oficialmente por la escudería.
Lawson tendrá otra oportunidad en el equipo principal
La ausencia de Hadjar vuelve a abrirle la puerta a Lawson. El neozelandés ya ocupó su lugar en Zandvoort y tuvo una actuación positiva, al finalizar séptimo y convertirse en el único piloto de Red Bull que consiguió sumar puntos en aquella competencia.
El resultado tuvo todavía más valor debido al abandono de Verstappen, quien quedó fuera de carrera después de sufrir un fuerte accidente. Lawson, por lo tanto, consiguió sostener una posición competitiva y ahora tendrá la posibilidad de repetir experiencia en uno de los circuitos más tradicionales del calendario.
Mientras Lawson sube nuevamente al equipo principal, Yuki Tsunoda será el encargado de ocupar la butaca del neozelandés en Racing Bulls. El japonés volverá a asumir el rol de reemplazo dentro de la estructura y compartirá equipo con Arvid Lindblad.
Red Bull necesita puntos en la pelea de Constructores
La situación de Hadjar también llega en un momento deportivo relevante para Red Bull. Después del Gran Premio de Países Bajos, la escudería aparece cuarta en el Campeonato de Constructores con 186 puntos, muy por detrás de Mercedes, Ferrari y McLaren.
La diferencia con los equipos que lideran la clasificación obliga a Red Bull a intentar maximizar cada oportunidad de sumar unidades. Por eso, la participación de Lawson en Monza adquiere especial importancia para un equipo que necesita recuperar terreno en la segunda parte de la temporada.
Además, detrás de Red Bull también existe una disputa significativa. Racing Bulls suma 66 puntos y aventaja apenas por tres unidades a Alpine, que acumula 63. En Países Bajos, la escudería francesa consiguió acercarse gracias a los resultados obtenidos durante el fin de semana, mientras que Racing Bulls no pudo sumar con Tsunoda ni Lindblad.
Con Hadjar todavía en recuperación, Lawson volverá a tener la responsabilidad de representar al equipo principal junto a Verstappen. Red Bull, por su parte, deberá esperar para volver a contar con su piloto francés y evitar cualquier riesgo que pueda retrasar todavía más su regreso a la Fórmula 1.
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