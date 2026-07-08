Se hizo hit: la letra de la canción que acompaña a la Selección Argentina en el Mundial 2026

Con el correr de los partidos, la canción también llegó al vestuario del seleccionado. Según distintas imágenes difundidas tras las victorias argentinas, los propios futbolistas la incorporaron a sus festejos tanto dentro del camarín como sobre el césped una vez finalizados los encuentros.

AHORA | Nueva propuesta



Un muchacho llamado "palmito" compuso y propuso un nuevo tema para el Mundial.



Inspirado en No me arrepiento de este amor de Gilda.



Opiniones? pic.twitter.com/iN8lsSpAaQ — Expe (@Expefutbol) March 19, 2026

La letra completa del hitazo argentino de la Copa del Mundo

Soy hincha de la selección

La aliento con el corazón

Ganamos la tercera con Lionel

Queremos ser campeones otra vez.

Y 32 años después

La Scaloneta va a vengar

La copa que le robaron al diez

La que no nos dejaron levantar.

Quiero ver la cuarta estrella

Brillar en la camiseta

Soy argento de la cuna

Hasta el cajón.

Por Malvinas

Por el Diego

Por la última de Leo

Argentina quiero verte bicampeón.

La composición reúne distintas referencias que apelan a la memoria colectiva del fútbol argentino. A lo largo de su letra aparecen menciones a Diego Maradona, Lionel Messi, la guerra de las Islas Malvinas y también a los Mundiales de Italia 1990 y Estados Unidos 1994, dos competencias que dejaron una profunda huella entre los aficionados argentinos.

El mensaje central gira alrededor del deseo de alcanzar una nueva consagración mundial y mantener el legado construido por la Scaloneta durante los últimos años. Esa combinación entre historia, identidad y actualidad explica buena parte del impacto que tuvo entre los simpatizantes. La difusión del tema se multiplicó especialmente después de la agónica victoria sobre Egipto en los octavos de final.