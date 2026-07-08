Se hizo hit: la letra de la canción que acompaña a la Selección Argentina en el Mundial 2026
Inspirada en un clásico de la música popular argentina, una nueva versión dedicada a la Albiceleste se convirtió en el himno de los fanáticos durante la Copa del Mundo.
La ilusión de la Selección Argentina por conquistar una nueva Copa del Mundo también se vive a través de la música. A medida que el equipo de Lionel Scaloni fue avanzando en el Mundial 2026, una canción comenzó a ganar cada vez más protagonismo entre los hinchas y terminó convirtiéndose en la banda sonora de la campaña de la Albiceleste.
Después de superar la fase de grupos con victorias frente a Argelia, Jordania y Austria, el seleccionado argentino atravesó dos eliminatorias muy exigentes ante Cabo Verde y Egipto, partidos que pusieron a prueba el carácter del equipo y elevaron la emoción tanto dentro como fuera de la cancha.
Ese contexto alimentó aún más el fervor de los simpatizantes, que volvieron a hacer de las canciones de cancha una parte fundamental del acompañamiento al equipo. En las tribunas de los estadios de Estados Unidos, así como también en reuniones de hinchas en distintos puntos de Argentina, un tema comenzó a escucharse con fuerza y rápidamente se instaló como el favorito del Mundial.
"La cuarta estrella", la canción de la Selección Argentina en el Mundial 2026
Se trata de "La cuarta estrella", una adaptación inspirada en la melodía de "No me arrepiento de este amor", la recordada canción de Gilda. La versión fue realizada por el artista Palmito Música y tiene como eje principal el sueño de que la Selección consiga un nuevo título mundial y agregue una cuarta estrella a su escudo.
El fenómeno recuerda inevitablemente a lo ocurrido durante el Mundial de Qatar 2022, cuando "Muchachos" se transformó en un símbolo del camino hacia la consagración. En esta oportunidad, la nueva composición comenzó a difundirse en redes sociales antes del inicio del torneo y terminó siendo adoptada por miles de hinchas que acompañan a la Albiceleste en cada presentación.
Con el correr de los partidos, la canción también llegó al vestuario del seleccionado. Según distintas imágenes difundidas tras las victorias argentinas, los propios futbolistas la incorporaron a sus festejos tanto dentro del camarín como sobre el césped una vez finalizados los encuentros.
La letra completa del hitazo argentino de la Copa del Mundo
Soy hincha de la selección
La aliento con el corazón
Ganamos la tercera con Lionel
Queremos ser campeones otra vez.
Y 32 años después
La Scaloneta va a vengar
La copa que le robaron al diez
La que no nos dejaron levantar.
Quiero ver la cuarta estrella
Brillar en la camiseta
Soy argento de la cuna
Hasta el cajón.
Por Malvinas
Por el Diego
Por la última de Leo
Argentina quiero verte bicampeón.
La composición reúne distintas referencias que apelan a la memoria colectiva del fútbol argentino. A lo largo de su letra aparecen menciones a Diego Maradona, Lionel Messi, la guerra de las Islas Malvinas y también a los Mundiales de Italia 1990 y Estados Unidos 1994, dos competencias que dejaron una profunda huella entre los aficionados argentinos.
El mensaje central gira alrededor del deseo de alcanzar una nueva consagración mundial y mantener el legado construido por la Scaloneta durante los últimos años. Esa combinación entre historia, identidad y actualidad explica buena parte del impacto que tuvo entre los simpatizantes. La difusión del tema se multiplicó especialmente después de la agónica victoria sobre Egipto en los octavos de final.
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