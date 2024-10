River regresó al país y tuvo un cálido recibimiento de su gente: "Lo damos vuelta, muchachos"

llegada de river al país.mp4

La autocrítica de Gallardo tras la goleada de Atlético Mineiro a River

River sufrió un duro revés al caer por 3-0 ante Atlético Mineiro en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2024. El planteo táctico de Marcelo Gallardo, que incluía una defensa con cinco hombres y Nicolás Fonseca como volante central, fue superado ampliamente por el conjunto brasileño, que aprovechó sus oportunidades para sellar una victoria clave.

"El Muñeco" no ocultó su frustración en la conferencia de prensa posterior al partido: "No salió nada de lo que planificamos o intentamos desarrollar en la previa. Cuando no fluye, es difícil hacer un análisis porque nada de lo que habíamos pensado se manifestó en la cancha", admitió.

El director técnico más ganador de la historia del Millonario también destacó en conferencia de prensa que su equipo fue superado en todas las líneas: "Fuimos un equipo que sufrió en todas las líneas. Cuando pasa eso y enfrentas a un rival con jerarquía, lo pagas caro. No fuimos el equipo duro que queríamos ser, y eso el rival lo aprovechó".

Embed "NO SALIÓ NADA DE LO QUE PLANIFICAMOS"



La autocrítica de Marcelo Gallardo tras la goleada recibida ante Atlético Mineiro en la primera semifinal.





El mensaje de Gallardo a los hinchas de River de cara a la vuelta

Pese al duro golpe, Gallardo no pierde la esperanza de revertir la situación en el partido de vuelta: "Tenemos que jugar un partido perfecto en todas las líneas e intentar dar vuelta este resultado. Nada es imposible, pero necesitamos una reacción inmediata", enfatizó.

El técnico también valoró el apoyo incondicional de los hinchas que viajaron a Brasil: "La gente acompañó de manera increíble, y eso nos obliga a dar todo en la vuelta para responderles como se merecen".