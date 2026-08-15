River vs. Argentinos por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
Con el posible debut de Almada, el "Millonario" busca su primer triunfo en el certamen ante Argentinos, que se ubica en la más alto de la Zona B con puntaje ideal. Los detalles en la nota.
River y Argentinos Juniors juegan este domingo, desde las 18, en el Monumental, por la quinta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026. El encuentro será televisado por ESPN Premium y tendrá a Facundo Tello como árbitro principal, acompañado por Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade como asistentes y Pablo Echavarría en el VAR.
El "Millonario" atraviesa un presente adverso y el principal apuntado es su entrenador, Eduardo Coudet: perdió sus cuatro partidos, todavía no convirtió goles y se ubica en la última posición de su zona. En su última presentación, cayó 1-0 ante Tigre, por lo que buscará cortar la racha negativa ante uno de los equipos que llega en mejor momento.
Además, debía enfrentar entre semana a Independiente Santa Fe por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, pero el encuentro fue postergado por el terremoto registrado en Colombia. En este contexto, el partido también podría marcar el debut de Thiago Almada, uno de los grandes refuerzos del mercado y la compra más cara en la historia del club.
Por su parte, Argentinos llega con puntaje perfecto después de ganar sus cuatro compromisos y se encuentra en lo más alto de la Zona B. El "Bicho" viene de imponerse 2-1 ante Racing y buscará aprovechar el mal momento de River para conseguir otro triunfo que le permita consolidarse como uno de los principales protagonistas del Clausura.
Formaciones de River vs. Argentinos por el Torneo Clausura - Zona B
- River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Tobías Ramirez, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Eduardo Coudet.
- Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Franco Paredes, Francisco Álvarez, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz; Iván Morales, Tomás Molina y Facundo Jainikoski. DT: Nicolás Diez.
Horario y televisación
- Hora: 18.00.
- Estadio: El Monumental.
- Árbitro: Facundo Tello.
- VAR: Pablo Echavarría.
- TV: ESPN Premium.
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