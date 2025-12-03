Rubén Darío Insúa defendió el formato con 30 equipos: "La fábrica de jugadores es mucho más grande"
El entrenador de Barracas Central valoró la estructura actual del fútbol argentino y destacó que el formato amplió la competencia juvenil.
Rubén Darío Insúa, entrenador de Barracas Central, se refirió a la estructura actual del fútbol argentino y mostró una postura firme a favor de la competencia ampliada. “Hay 30 equipos en Primera y 40 en el Nacional B. Hay mucha gente que no le gusta eso. A mí sí”, aseguró en DSports Radio.
El DT explicó que la problemática del fútbol nacional tiene raíces históricas vinculadas a la centralización. “El fútbol argentino tiene un problema casi de origen, yo estudié la problemática. Siempre estuvo centralizado en la Capital y Gran Buenos Aires. Hasta hace unos años, el 90% de los equipos eran de ahí. Hasta hace 15-20 años atrás de las 24 provincias que hay en Argentina, contando a las Islas Malvinas, solo había fútbol profesional en dos”, señaló.
Insúa comparó la distribución del fútbol argentino con potencias internacionales como Francia, España, Alemania, Italia, Inglaterra y Brasil, donde el mapa futbolero está repartido territorialmente. “Eso acá no pasaba, solo se jugaba en Buenos Aires y Santa Fe. Había muchas provincias sin un rol participativo y no estaba bueno”, afirmó.
Para el entrenador, la expansión del número de equipos generó mejoras visibles en la formación de futbolistas. “Al haber 30 equipos en Primera, mejoró la infraestructura de trabajo en divisiones inferiores y la fábrica de jugadores es mucho más grande. Salen jugadores de mejor calidad porque compiten todo el año”, destacó.
Además, vinculó esta tendencia con lo que ocurre en el fútbol internacional. “En la Libertadores cada vez hay más equipos, en la Sudamericana cada vez hay más equipos, en los Mundiales cada vez hay más equipos. No me sorprendería que en las ligas de élite sumen mayor cantidad de equipos”, remarcó.
Las declaraciones de Insúa se suman al debate permanente sobre el futuro del formato local, en un contexto donde conviven pedidos de reducción y voces que, como la suya, respaldan la estructura vigente.
