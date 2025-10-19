San Martín (SJ) vs. Independiente por el Torneo Clausura: resultado en vivo
Con diferentes urgencias, el Verdinegro se mide con el Rojo en San Juan por la fecha 13 del certamen doméstico. Todos los detalles.
El Estadio Hilario Sánchez Rodríguez será el escenario de un enfrentamiento de alta presión este domingo, desde las 18:00, con San Martín (SJ) recibiendo a un Independiente acorralado, en el marco de la fecha 13 del Torneo Clausura.
El "Verdinegro" de Leandro Romagnoli llega con el ánimo renovado tras conseguir un vital triunfo ante San Lorenzo con un gol de Pulpo González, un respiro necesario, pero insuficiente. El equipo sanjuanino sigue hundido en el fondo tanto de la tabla de promedios como de la anual, por lo que necesita imperiosamente otro triunfo antes de enfrentar el clásico de Cuyo ante Godoy Cruz la próxima semana.
"Teníamos que ganar", afirmó Romagnoli, reflejando la consciencia del plantel sobre la falta de puntos a pesar de los buenos rendimientos.
La situación de Independiente es crítica. El "Rojo" aún no conoce la victoria en el campeonato y se acerca peligrosamente a la peor racha de su historia sin triunfos.
A pesar de haber generado buen fútbol y haber estrellado varios tiros en los palos en la derrota 2-0 ante Lanús, el equipo de Gustavo Quinteros no logra traducir el rendimiento en resultados. Sin Santiago Montiel (expulsado), pero con la posible vuelta de Franco Paredes, el Rey de Copas está obligado a romper su mala racha para evitar que la presión se convierta en crisis total.
Probables formaciones del duelo
San Martín SJ: Matías Borgogno, Ayrtón Portillo, Luciano Recalde, Tomas Lecanda, Lucas Diarte, Nicolás Watson, Diego González, Horacio Tijanovich, Tomás Fernández, Sebastián González e Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.
Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Milton Valenzuela; Pablo Galdames, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Walter Mazzantti o Taborda, Ignacio Pussetto, Matías Abaldo. DT: Gustavo Quinteros.
San Martín (SJ) vs. Independiente: datos del partido
- Hora: 18.00
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Andrés Merlos
- VAR: José Carreras
- Estadio: Hilario Sánchez Rodríguez
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario