Sarmiento vs. Vélez por el Torneo Clausura: resultado en vivo
Desde las 15 de este domingo, el Fortín de Guillermo Barros Schelotto visita al Verde de Junín por la fecha 13 del certamen doméstico. Los detalles.
El Estadio Eva Perón de Junín será el escenario de un enfrentamiento crucial este domingo, desde las 15:00, cuando Sarmiento reciba a Vélez por la 13ª fecha del Torneo Clausura, un partido marcado por las prioridades opuestas de ambos equipos.
Para el "Verde" de Facundo Sava, cada punto vale oro en su desesperada lucha por la permanencia. La reciente victoria por 1-0 ante River en el Monumental fue un respiro vital que les permitió abrir una brecha de seis unidades con el colista de la tabla anual (Aldosivi), pero con solo doce puntos por disputar, saben que deben seguir ganando para asegurar su lugar en Primera División.
Por el lado de Vélez, la mira está puesta exclusivamente en la cima del torneo. A pesar de haber caído 2-1 en casa ante Rosario Central, el "Fortín" de Guillermo Barros Schelotto se mantiene firme en el segundo lugar de la Zona B, con 22 puntos, a solo dos del líder Riestra. Lejos de las plazas de Copa Sudamericana, el objetivo es claro: pelear por el título del Clausura hasta la última jornada, y para eso, necesitan recuperar los tres puntos perdidos.
Probables formaciones del encuentro
Sarmiento: aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Facundo Sava.
Vélez: aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Terna arbitral de Sarmiento vs. Vélez
- Árbitro: Carlos Andrés Gariano
- Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
- Árbitro asistente 2: Diego Martín
- Cuarto árbitro: Lucas Cavallero
- VAR: Juan Pafundi
- Asistente VAR: Fernando Ariel Cruz
Sarmiento vs. Vélez: datos del partido
- Hora: 15:00
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Juan Pafundi
- VAR: Ariel Cruz
- Estadio: Eva Perón de Junín
