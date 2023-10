Las advertencias de Daniel Scioli a los hinchas de Boca para la final de la Copa Libertadores

El embajador hizo hincapié en advertir a los hinchas de Boca para que “se abstengan de provocaciones, que no respondan y no realicen insultos o expresiones sobre aspectos de religión u orientación sexual. Son delitos que no están sujetos a fianza alguna”, remarcó al tiempo que subrayó que “la Policía tiene tolerancia cero con esto”.

De igual modo, apuntó que “se abstengan de comprar entradas en las adyacencias del estadio, porque habitualmente las organizaciones criminales falsifican las entradas y las venden en la playa o en las inmediaciones”.

Embed Daniel Scioli, embajador argentino en Brasil, habló con Olé y resaltó la importancia de prevenir problemas para los hinchas de Boca que lleguen a Río



"He visto muchas situaciones en estos tiempos con hinchas de Estudiantes, San Lorenzo, Argentinos... Pero esto es muy… pic.twitter.com/6BS2lW0n9q — Diario Olé (@DiarioOle) October 31, 2023

Scioli señaló que es “impredecible” la cantidad de simpatizantes boquenses que llegará a Río de Janeiro “porque es constante la llegada de argentinos: la gente se comunica con el Consulado y la Embajada para pedir entradas, pero no hay más”.

El embajador señaló que es tanta la expectativa por la definición de la Copa Libertadores que “la Prefectura y autoridades están buscando encontrar un espacio para los hinchas de Fluminense, que podría ser un lugar que se llama Cinelandia para que los hinchas que no tienen entrada puedan ver la final”.

“Lo mismo se está intentando hacer para los hinchas de Boca que no pueden ir a la cancha. He hablado con el prefecto (alcalde) Eduardo Paes, que es un amigo, a quien conozco desde hace muchos años”, indicó.

Añadió que inclusive le envió “la información de lo que ocurrió hace pocas horas, esos hinchas boquenses que estaban en la playa con una bandera y fueron brutalmente agredidos. Uno de los detenidos tiene graves antecedentes penales”.

“Hay una expectativa enorme, una tensión creciente, que tiene que ver con toda esta historia, la tradición de esta rivalidad y también con la sangre en el ojo, obviamente, lo que fue la definición de la Copa América y el Mundial (de Qatar)”, expresó Scioli sobre las dos consagraciones del seleccionado argentino.