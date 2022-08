Sebastián Battaglia reveló por qué cree que lo echaron de Boca

El ex DT del conjunto de La Ribera dejó en claro que no tuvo contacto con Román, ni cuando fue despedido ni tampoco en los días posteriores: "No, no volví a hablar. Me reuní con los muchachos del Consejo y me comunicaron mi salida". A lo que agregó: "No pedí explicaciones".

En esa línea, al ser preguntado por la polémica frase sobre los refuerzos que esbozó a minutos de la eliminación de la Copa Libertadores con Corinthians, Battaglia aclaró cuál fue su intención con esas palabras: "En ningún momento quise decir que Boca necesitaba muchos refuerzos. Sí que lo habíamos hablado. Quizás fue atemporal mi respuesta".

Y luego, prosiguió: "Nunca lo había dicho públicamente, pero sí puertas adentro. Todos los técnicos dicen que necesitan refuerzos. El momento puede que no haya sido el correcto, pero respondí una pregunta que me hicieron".