Filtran la camiseta de la Selección Argentina para despedir a Lionel Messi y es muy distinta a la tradicional
Salió a la luz un diseño exclusivo en homenaje a Lionel Messi. La nueva camiseta de la Selección Argentina rompe los esquemas con un estilo nunca antes visto.
A través del portal especializado Footy Headlines, se filtró una edición especial y exclusiva de la Selección Argentina en homenaje a Lionel Messi. Este nuevo modelo de Adidas sorprendió a los fanáticos porque abandona el clásico diseño de bastones para presentar una estética completamente innovadora y rupturista.
IMPORTANTE: Javier Milei y Sandra Pettovello celebran el fin de las horas extras gracias a la Reforma Laboral
Cómo es el nuevo diseño de la camiseta de Lionel Messi
La marca de las tres tiras preparó un histórico conjunto que lleva la firma del astro rosarino. Según las imágenes filtradas, la indumentaria se destaca por tener una franja blanca central prominente, flanqueada por laterales de color celeste, eliminando por completo el histórico patrón rayado. Además, luce un impactante gráfico de resplandor solar creado a partir de un patrón de líneas horizontales.
En lugar del clásico logo del fabricante, el pecho derecho exhibe el logotipo "M" de Lionel Messi en tono dorado metálico, ubicado justo frente al escudo de la AFA con las tres estrellas. Los detalles en contraste se aprecian en el cuello redondo negro y los puños a juego, ambos terminados con un elegante ribete dorado. En la parte superior de la espalda, un Sol de Mayo dorado alberga el emblemático número 10 del capitán.
La indumentaria pre-match de Adidas y el futuro del uniforme
Además de la casaca principal, se dio a conocer una alternativa pre-match con un marcado diseño patriótico. Esta prenda presenta una base celeste y blanca cubierta por un llamativo gráfico de resplandor que irradia desde el centro del pecho, inspirado directamente en el Sol de Mayo de la bandera nacional. Todos los logotipos de esta versión también fueron confeccionados en dorado metálico.
No obstante, el futuro de esta indumentaria es una gran incógnita. Tras la reciente retirada inmediata del fútbol internacional anunciada por Lionel Messi en los primeros días de este mes de septiembre, aún no se sabe si la marca deportiva lanzará el modelo a la venta, si se utilizará en los próximos partidos, o si el proyecto quedará archivado. Lo único confirmado hasta el momento es que la tipografía filtrada para los nombres y números será dorada con borde negro, basada íntegramente en la fuente de la Copa del Mundo 2026.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario