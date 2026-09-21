Filtran la camiseta de la Selección Argentina para despedir a Lionel Messi y es muy distinta a la tradicional

No obstante, el futuro de esta indumentaria es una gran incógnita. Tras la reciente retirada inmediata del fútbol internacional anunciada por Lionel Messi en los primeros días de este mes de septiembre, aún no se sabe si la marca deportiva lanzará el modelo a la venta, si se utilizará en los próximos partidos, o si el proyecto quedará archivado. Lo único confirmado hasta el momento es que la tipografía filtrada para los nombres y números será dorada con borde negro, basada íntegramente en la fuente de la Copa del Mundo 2026.