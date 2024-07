Locura total: un hincha se tatuó al utilero de la Selección y al tobillo de Messi

Embed - C H A T R A N TATTOO on Instagram: "Maríto el utilero de la @afaseleccion con la copa América y el tobillo de @leomessi , @chiquitapia #tatuaje #tatuajesseleccion" View this post on Instagram A post shared by C H A T R A N TATTOO (@chatrantattoo)

Se tatuó el tobillo de Lionel Messi, inflamado y con sus respectivos tatuajes como el cuerpo de Marito Di Stefano, sí, el utilero. Con la Copa América en las manos y celebrando la obtención del bicampeonato.

Mario De Stéfano, conocido como Marito, es el histórico utilero de la Selección Argentina. Ganó protagonismo durante el certamen continental cuando, tras la clasificación frente a Ecuador por penales, besó al entrenador Lionel Scaloni.

marito beso scaloni

Marito, quien es sobrino del expresidente de Racing, Juan De Stéfano, lleva 26 años trabajando en la AFA, tanto en las juveniles como con la selección mayor. Es conocido por su dedicación y amor por su trabajo, y ha compartido momentos importantes con jugadores y cuerpo técnico. Incluso, compartió habitación con Dibu Martínez durante el Mundial de Qatar 2022.

En una entrevista de hace algunos años, Marito expresó su pasión por su trabajo: "Me desvivo por esto. El predio de AFA es mi segunda casa. Amo la Selección. Yo no me quiero jubilar. Hasta que me dé el cuerpo le voy a meter. Si llego al 2030 con 70, lo voy a hacer. Llevo el agua, que no me paguen, pero quiero estar".