Video: así "mataron" a Diego Maradona durante el Mundial 86

“Más allá de la belleza y la efectividad de su arte para transformarse en el abanderado del equipo que conquistó la gloria en aquel torneo, lo de Maradona en México fue una batalla de resistencia. Por la seguidilla de partidos, por el calor, por la altura y por la agresividad de los rivales: en cada uno de los siete juegos, el número 10 sufrió duras entradas en un intento de frenarlo”, sostiene el organismo.

En su página web, la FIFA recuerda incluso un pasaje del libro ‘Yo soy el Diego de la gente’, donde Diego afirma: "¡Cómo me pegaron, mamita! ¡Cómo me pegaron! Me hicieron once fouls, casi todos los del partido. Digo once y parece poco, pero algunos me dejaron sangrando, sin joda...”

“Otro me entró tan fuerte con los tapones, que me traspasó la media ¡y la venda! Y mirá que yo uso vendas que son como yesos, ¿eh? ¿Y saben cuándo amonestaron por primera vez a un defensor? A los 44 minutos, al número 17, la desgracia, que no me acuerdo cómo se llamaba pero yo ya lo había bautizado Kung Fu", prosigue el relato.

