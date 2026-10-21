"Sos fortaleza y resiliencia": el emotivo mensaje de la esposa de Leandro Paredes tras el triunfo de Boca

Boca jugará en Barranquilla la final de la Copa Sudamericana

Con la clasificación asegurada, el equipo de la Ribera ya piensa en la gran cita continental pactada para el próximo sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

El rival del Xeneize se definirá en el cruce de vuelta entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque. El conjunto brasileño corre con amplia ventaja para convertirse en el contrincante de Boca en la lucha por el título, luego de haber goleado 3-0 en el encuentro de ida disputado en Belo Horizonte.