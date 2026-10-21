"Sos fortaleza y resiliencia": el emotivo mensaje de la esposa de Leandro Paredes tras el triunfo de Boca
Camila Galante le dedicó una sentida publicación al volante, quien ingresó desgarrado en el Maracaná y anotó un golazo agónico para clasificar a la final.
El heroico pasaje de Boca Juniors a la gran final de la Copa Sudamericana en el Estadio Maracaná dejó emociones a flor de piel en el mundo xeneize. Tras el histórico triunfo 3-1 sobre Vasco da Gama, impulsado por una actuación consagratoria de Leandro Paredes, Camila Galante, esposa del mediocampista y referente auriazul, le dedicó un emotivo mensaje a través de sus redes sociales.
“Sos inmenso, sos fortaleza, sos resiliencia, sos orgullo. Gracias, te amo con todo mi corazón”, escribió Galante en una historia de Instagram acompañando una imagen de la jornada épica en Río de Janeiro. El referente xeneize y campeón del mundo con la Selección Argentina reposteó la publicación en su cuenta oficial, ratificando el especial momento familiar e institucional que atraviesa.
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La gesta del volante tuvo un condimento épico: arrastrando una molestia muscular que lo marginó del once titular, Paredes ingresó desde el banco de suplentes a los 56 minutos de juego para ponerse el equipo al hombro. En el tramo más complejo del encuentro, el capitán tomó la pelota desde fuera del área y sacó un zapatazo teledirigido que venció la resistencia del arquero rival, sellando el golazo decisivo que desató el festejo xeneize.
"Es difícil encontrar palabras para lo que sentí. Este grupo de personas da todo para llevar a este club donde lo merece. Hicimos una vuelta muy buena, un partido perfecto de principio a fin", declaró emocionado el mediocampista tras el pitazo final.
Boca jugará en Barranquilla la final de la Copa Sudamericana
Con la clasificación asegurada, el equipo de la Ribera ya piensa en la gran cita continental pactada para el próximo sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.
El rival del Xeneize se definirá en el cruce de vuelta entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque. El conjunto brasileño corre con amplia ventaja para convertirse en el contrincante de Boca en la lucha por el título, luego de haber goleado 3-0 en el encuentro de ida disputado en Belo Horizonte.
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