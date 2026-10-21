Talleres multará a Matías Galarza tras sus polémicas declaraciones luego del partido ante Boca

Luego de convertir el único gol del elenco cordobés en la derrota 2-1 y no festejarlo, el volante no ocultó su fanatismo familiar por el club de la Ribera: "Ojalá. No lo descarto. Dios quiera que pueda estar jugando con esa camiseta. Muy contento de poder hacer un gol en esta hermosa cancha, mi familia es toda bostera. Si quieren poner algo, nos faltó hambre de ganar", soltó ante los micrófonos, desatando la furia de los hinchas y de la cúpula dirigencial en barrio Jardín.