Talleres multará a Matías Galarza tras sus polémicas declaraciones luego del partido ante Boca
La dirigencia tomó la decisión de sancionar al mediocampista tras manifestar su deseo de jugar en Boca y asegurar que a su equipo "le faltó hambre de ganar".
El clima en Córdoba quedó sumamente tenso tras la caída de Talleres frente a Boca Juniors en La Bombonera. En las últimas horas, la directiva del conjunto albiazul le comunicó a Matías Galarza que recibirá una fuerte sanción económica debido a sus polémicas declaraciones televisivas una vez finalizado el encuentro, donde expresó abiertamente sus ganas de vestir la camiseta azul y oro y lanzó una dura crítica hacia sus propios compañeros.
Luego de convertir el único gol del elenco cordobés en la derrota 2-1 y no festejarlo, el volante no ocultó su fanatismo familiar por el club de la Ribera: "Ojalá. No lo descarto. Dios quiera que pueda estar jugando con esa camiseta. Muy contento de poder hacer un gol en esta hermosa cancha, mi familia es toda bostera. Si quieren poner algo, nos faltó hambre de ganar", soltó ante los micrófonos, desatando la furia de los hinchas y de la cúpula dirigencial en barrio Jardín.
Además de la multa monetaria informada por la institución, la sanción podría extenderse al plano futbolístico. El cuerpo técnico analiza seriamente relegar al futbolista al banco de suplentes de cara al compromiso del próximo sábado frente a Defensa y Justicia por el torneo local.
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La negociación fallida entre Talleres y Boca por Galarza
El trasfondo de las palabras de Galarza responde a un pase que estuvo a punto de concretarse en el último mercado de pases. Las conversaciones entre ambos clubes estaban avanzadas, pero la operación se derrumbó por un insólito desacuerdo económico vinculado a una antigua deuda de Talleres con Boca por el traspaso fallido de Cristian Pavón en 2018.
La Justicia había fallado a favor del Xeneize, determinando que la "T" debía devolver USD 500.000 más $69 millones. Al momento de cerrar la transferencia del mediocampista, la dirigencia cordobesa intentó saldar dicha deuda computando el valor del dólar a la cotización de 2018. Desde la Ribera rechazaron de plano la propuesta y la negociación quedó truncada de manera definitiva.
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