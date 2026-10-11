Talleres vs. Independiente, por el Torneo Clausura 2026: goles y resultado en vivo

Por su parte, el "Rojo" también llega tras una derrota contundente: cayó por 4-1 ante Instituto en Avellaneda y buscará cambiar la imagen para recuperar terreno en el certamen. El equipo dirigido por Jadson Viera, además, tendrá como próximo compromiso el clásico ante Racing, por lo que buscará llegar a ese encuentro con una victoria que le permita recuperar confianza.