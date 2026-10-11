Talleres vs. Independiente, por el Torneo Clausura 2026: goles y resultado en vivo
El "Rojo", que viene de caer ante Instituto en Avellaneda, buscará recuperarse ante el golpeado Talleres, que el último fin de semana perdió con Belgrano.
Talleres e Independiente se enfrentan este domingo, desde las 21.30, en el estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 12 de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por TNT Sports y contará con el arbitraje de Sebastián Zunino, mientras que Laura Fortunato estará a cargo del VAR.
Cómo llegan Talleres e Independiente
El conjunto cordobés buscará recuperarse ante su gente luego de perder por 1-0 frente a Belgrano en el clásico. En sus últimas cuatro presentaciones en el campeonato, la “T” cosechó una victoria, un empate y dos derrotas, con tres goles convertidos y seis recibidos. Por eso, intentará volver al triunfo para salir del fondo de su zona.
Por su parte, el "Rojo" también llega tras una derrota contundente: cayó por 4-1 ante Instituto en Avellaneda y buscará cambiar la imagen para recuperar terreno en el certamen. El equipo dirigido por Jadson Viera, además, tendrá como próximo compromiso el clásico ante Racing, por lo que buscará llegar a ese encuentro con una victoria que le permita recuperar confianza.
En cuanto a la Tabla Anual, Independiente buscará sumar de a tres para acercarse a los puestos de clasificación a las copas internacionales. El elenco de Avellaneda se ubica en el decimotercer puesto de la tabla, con 41 unidades, y necesita una victoria en tierras cordobesas para intentar meterse en la pelea.
Formaciones de Talleres vs. Independiente por el Torneo Clausura - Zona A
- Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Santiago Fernández, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori, Juan Sforza; Giovanni Baroni, Franco Cristaldo, Rick; Valentín Dávila. DT: Omar De Felippe.
- Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Juan Fedorco, Juan Arrayago, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Lautaro Millán, Santiago Montiel, Josías Palais; y Ezequiel Ávila. DT: Jadson Viera.
Horario y televisación
- Hora: 21:30.
- Estadio: Mario Alberto Kempes.
- Árbitro: Sebastián Zunino.
- VAR: Laura Fortunato.
- TV: TNT Sports.
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