Talleres vs. Newell's por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y cómo ver en vivo

Entre las caras nuevas que asoman en el equipo rosarino se destacan el arquero Gabriel Arias y el delantero Matías Cóccaro, junto a las incorporaciones de Franco García, Nicolás Goitea y Walter Núñez.

Formaciones de Talleres vs Newell's por el Torneo Apertura 2026

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino, Gabriel Báez; Ulises Ortegoza, Matías Galarza, Matías Gómez; Giovanni Baroni; Rick Lima Morais y Valentín Depietri. DT: Carlos Tevez.

Newell‘s: Gabriel Arias; Bruno Cabrera, Saúl Salcedo, Oscar Salomón; Armando Méndez, Luca Regiardo, Valentino Acuña, Martín Luciano; Facundo Guch, Michael Hoyos y Luciano Herrera. DT: Favio Orsi y Sergio Gómez.

Datos de Talleres vs. Newell’s