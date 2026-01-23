Talleres vs. Newell's por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y cómo ver en vivo
El conjunto de Carlos Tevez recibe al renovado equipo leproso, en el debut de ambos por el Torneo Apertura 2026.
El inicio del año de la Liga Profesional de Fútbol tiene que este viernes un cruce muy convocante: Talleres y Newell's chocan en Córdoba, en el marco de la primera fecha del Torneo Apertura 2026.
El encuentro se juega desde las 22.15 horas de Argentina en el Estadio Mario Alberto Kempes, con arbitraje de Luis Lobo Medina. Se podrá ver por ESPN Premium.
Talleres llega a esta temporada con la necesidad de revertir la pálida imagen que dejó en 2025. Para solucionar sus problemas de efectividad frente al arco, la dirigencia de Barrio Jardín concretó el fichaje de Ronaldo Martínez, goleador del último Torneo Clausura, quien llega procedente de Platense.
Además, el plantel sumó jerarquía en la mitad de cancha con el arribo de Juan Sforza, quien regresó al país a préstamo tras su paso por el Vasco Da Gama de Brasil.
Por el lado de Newell's, el clima previo estuvo marcado por una confusa denuncia de su ex DT, Cristian Fabbiani, por una deuda de 160 mil dólares que el propio "Ogro" terminó desmintiendo. Superado el ruido mediático, la Lepra se ilusiona con la dupla técnica integrada por Favio Orsi y Sergio Gómez, quienes vienen de consagrarse campeones del Apertura con Platense.
Entre las caras nuevas que asoman en el equipo rosarino se destacan el arquero Gabriel Arias y el delantero Matías Cóccaro, junto a las incorporaciones de Franco García, Nicolás Goitea y Walter Núñez.
Formaciones de Talleres vs Newell's por el Torneo Apertura 2026
Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino, Gabriel Báez; Ulises Ortegoza, Matías Galarza, Matías Gómez; Giovanni Baroni; Rick Lima Morais y Valentín Depietri. DT: Carlos Tevez.
Newell‘s: Gabriel Arias; Bruno Cabrera, Saúl Salcedo, Oscar Salomón; Armando Méndez, Luca Regiardo, Valentino Acuña, Martín Luciano; Facundo Guch, Michael Hoyos y Luciano Herrera. DT: Favio Orsi y Sergio Gómez.
Datos de Talleres vs. Newell’s
- Hora: 22.15
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- VAR: Germán Delfino
- Estadio: Mario Alberto Kempes
