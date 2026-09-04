Telefe decidió levantar la novela turca "Bahar, ¿estás lista para despertar?" por una razón inopinada

Inmediatamente después de espiar el reality, a las 17:30, comenzará el aclamado ciclo Historias de corazón: Avenida Brasil. El arrollador éxito sudamericano también sufrirá un importante recorte de tiempo, pasando a tener una duración acotada de solo 75 minutos para lograr enganchar a término con la previa del fútbol continental. Cabe destacar que el día martes, esta misma ficción había gozado de unos extensos 135 minutos de emisión continua.

Los grandes cambios en el prime time nocturno

La feroz reestructuración de los horarios impactará de lleno en la emisión del noticiero central de la emisora. Según el cronograma previsto, a las 21:00 saldrá al aire un bloque muy reducido, denominado expresamente Telefe Noticias Emisión Especial, que durará apenas 30 minutos, marcando un duro contraste con los extensos 90 minutos que suele ostentar diariamente en su clásico horario de las 20:00.

A partir de allí, la noche retomará su vibrante ritmo regular para los espectadores. A las 21:30 será el turno del reality musical Popstars durante 45 minutos, para luego dar paso a las 22:15 a una nueva edición del atrapante programa de Gran Hermano con sus clásicos 105 minutos. Finalmente, la trasnoche presentará otro breve segmento de DirecTV DGO Presentan: Espiando la casa a las 00:00, enganchando directamente con el resumen informativo de Staff a las 00:15. Con estos fuertes ajustes, el canal buscará mantener su liderazgo absoluto de audiencia.