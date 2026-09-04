Telefe decidió levantar la novela turca "Bahar, ¿estás lista para despertar?" por una razón inopinada
La grilla de programación de Telefe sufrirá una drástica modificación este miércoles. Las autoridades levantarán la tira turca por la Copa Libertadores.
"Bahar, ¿estás lista para despertar?", no se emitirá este martes. Las autoridades confirmaron un cambio de último momento. Por razones de fuerza mayor, la pantalla de televisión de Telefe levantará su exitosa novela turca para darle prioridad a una transmisión deportiva internacional que modificará por completo la programación vespertina.
El motivo detrás de la sorpresiva decisión en la grilla de Telefe
El repentino levantamiento de la exitosa ficción extranjera en la tarde del miércoles obedece a los ineludibles compromisos asumidos por la señal con la Copa Conmebol Libertadores. Según la programación oficial brindada por el canal, la disputa del partido entre Fluminense y Platense alterará drásticamente el esquema habitual.
De manera textual, la hoja de programación indica que a las 18:45 comenzará la Previa Conmebol Libertadores Fluminense vs Platense con una duración exacta de 15 minutos. Esta ansiada antesala será seguida puntualmente a las 19:00 por la transmisión oficial del encuentro continental, el cual abarcará 105 minutos ininterrumpidos de aire en vivo. Posteriormente, a las 20:45, se emitirá el espacio de análisis Post Conmebol Libertadores Fluminense vs Platense durante un cuarto de hora.
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Cómo queda la tarde en la televisión sin la novela turca
Para lograr acomodar este histórico evento futbolístico dentro de sus transmisiones vespertinas, el canal sacrificó los habituales 45 minutos que ocupa la novela Bahar ¿estás lista para despertar? a las 17:00. En su lugar, el famoso reality show de convivencia extenderá drásticamente su duración en pantalla. La emisión especial de DirecTV DGO Presentan: Espiando la casa pasará a ocupar 60 minutos a partir de las 16:30, estirando así su franja horaria.
Inmediatamente después de espiar el reality, a las 17:30, comenzará el aclamado ciclo Historias de corazón: Avenida Brasil. El arrollador éxito sudamericano también sufrirá un importante recorte de tiempo, pasando a tener una duración acotada de solo 75 minutos para lograr enganchar a término con la previa del fútbol continental. Cabe destacar que el día martes, esta misma ficción había gozado de unos extensos 135 minutos de emisión continua.
Los grandes cambios en el prime time nocturno
La feroz reestructuración de los horarios impactará de lleno en la emisión del noticiero central de la emisora. Según el cronograma previsto, a las 21:00 saldrá al aire un bloque muy reducido, denominado expresamente Telefe Noticias Emisión Especial, que durará apenas 30 minutos, marcando un duro contraste con los extensos 90 minutos que suele ostentar diariamente en su clásico horario de las 20:00.
A partir de allí, la noche retomará su vibrante ritmo regular para los espectadores. A las 21:30 será el turno del reality musical Popstars durante 45 minutos, para luego dar paso a las 22:15 a una nueva edición del atrapante programa de Gran Hermano con sus clásicos 105 minutos. Finalmente, la trasnoche presentará otro breve segmento de DirecTV DGO Presentan: Espiando la casa a las 00:00, enganchando directamente con el resumen informativo de Staff a las 00:15. Con estos fuertes ajustes, el canal buscará mantener su liderazgo absoluto de audiencia.
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