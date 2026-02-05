Tenso cruce en vivo entre Diego Latorre y Chavo Fucks: "Empezá a estudiar"

"¿Viste por qué me enojo y no puedo hablar?", se frustró Latorre. "¿Vos sabés cómo se lesionaron Gvardiol o Ruben Diaz en el Manchester City?", interrogó "Gambeta" para intentar exponer a su compañero de equipo.

Cuando Fucks no quiso o no supo responder a la consulta sobre los lesionados del conjunto inglés, Latorre, arremetió: "Entonces empezá a estudiar. No me hablés del GPS sino del juego real. Y el gesto del fútbol está determinado por el adversario también".

chavo fucks latorre