Tenso cruce en vivo entre Diego Latorre y Chavo Fucks: "Empezá a estudiar"
Con las lesiones como disparador, los compañeros de ESPN se sacaron chispas con el Pollo Vignolo como testigo. El segmento fue viral.
La mesa de debate de ESPN se convirtió en un escenario de batalla dialéctica cuando Diego Latorre y Diego "Chavo" Fucks chocaron una vez más por sus visiones opuestas sobre el fútbol y sus protagonistas, en un tenso segmento televisivo que este jueves fue viral en las redes sociales.
El disparador fue un análisis sobre las lesiones, pero la discusión rápidamente entró en el terreno de las descalificaciones personales, con chicanas e ironías.
Mientras "Gambetita" intentaba analizar las lesiones a partir del juego, su compañero lo desacreditó y la tensión se apoderó del aire. "Te podés lesionar pisando mal", arrancó el exfutbolista, y su colega salió al cruce: "Si, también me puede pisar un auto".
Latorre insistía en que quería "analizar la motricidad del jugador de fútbol", y cuando tiró un "¿qué estás diciendo, Chavo?", su compañero se encendió. "No, 'qué estás diciendo' vos", replicó.
En este marco, el Chavo intentó contraargumentar y puso el ejemplo de los jugadores de fútbol que usa "corpiños", como una forma individual de medirlos. "Los GPS son individuales", indicó.
"¿Viste por qué me enojo y no puedo hablar?", se frustró Latorre. "¿Vos sabés cómo se lesionaron Gvardiol o Ruben Diaz en el Manchester City?", interrogó "Gambeta" para intentar exponer a su compañero de equipo.
Cuando Fucks no quiso o no supo responder a la consulta sobre los lesionados del conjunto inglés, Latorre, arremetió: "Entonces empezá a estudiar. No me hablés del GPS sino del juego real. Y el gesto del fútbol está determinado por el adversario también".
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario