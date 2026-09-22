Tras tres Grandes Premios, Isack Hadjar regresa a la Fórmula 1: Liam Lawson vuelve a Racing Bulls

Durante ese período, el piloto reconoció que la inactividad fue una experiencia completamente diferente para él. "El último mes fue complicado para mí; es la primera vez en mi vida que no compito y es una sensación extraña a la que acostumbrarse", explicó.

El francés también destacó la importancia de respetar los tiempos médicos antes de regresar a la competencia: "Era importante no apresurar el proceso y ahora me siento preparado para volver a hacer lo que mejor hago: conducir", afirmó, al agradecer el respaldo recibido durante su recuperación.

LL30 is back



Liam returns to VCARB this weekend in Baku, with Isack having made a full recovery from his wrist injury



A huge thank you to Yuki for stepping in over the past three races, giving everything for the team and scoring some very valuable points #F1 #VCARB… pic.twitter.com/6JJ3P2yG7F — Visa Cash App Racing Bulls F1 Team (@visacashapprb) September 22, 2026

¿Qué pasó con Lawson durante la ausencia de Hadjar?

Durante las tres carreras en las que Hadjar estuvo fuera de actividad, Liam Lawson ocupó su lugar y consiguió resultados destacados. El neozelandés sumó puntos en dos de sus tres presentaciones. En el Gran Premio de Países Bajos terminó séptimo, mientras que en Madring consiguió la sexta posición.

Con el regreso de Hadjar, Lawson dejará nuevamente esa butaca y volverá a Visa Cash App Racing Bulls. Por su parte, Yuki Tsunoda retomará su función como piloto de reserva. Red Bull destacó públicamente el trabajo realizado por Lawson durante el período en el que tuvo que reemplazar al francés y valoró su "profesionalismo, dedicación y arduo trabajo".

Yuki Tsunoda gave it everything over three Grands Prix at @visacashapprb



However, with Isack Hadjar returning to racing, Liam Lawson will retake his Racing Bulls seat from this weekend #F1 @yukitsunoda07 pic.twitter.com/eKPTAOdeYl — Formula 1 (@F1) September 22, 2026

El desafío de Hadjar después de más de un mes sin correr

El principal objetivo del piloto francés será recuperar rápidamente el ritmo competitivo. La ausencia durante tres Grandes Premios significó una interrupción considerable dentro de una temporada en la que había conseguido resultados importantes.

Antes de la lesión, Hadjar había terminado siete Grandes Premios consecutivos entre los seis primeros, una racha que incluyó el podio conseguido en Mónaco. Ese resultado, además, fue posteriormente ratificado por el Tribunal Internacional de Apelación de la FIA.

Ahora deberá volver a adaptarse al auto y a las exigencias de un circuito urbano particularmente complejo. El Gran Premio de Azerbaiyán será su primera oportunidad para medir su estado competitivo después del período de recuperación.