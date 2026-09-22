Tras tres Grandes Premios, Isack Hadjar regresa a la Fórmula 1: Liam Lawson vuelve a Racing Bulls
El piloto francés recibió el alta después de recuperarse de una fractura en la muñeca y volverá a competir en Bakú.
Isack Hadjar volverá a subirse a un monoplaza de Fórmula 1 en el Gran Premio de Azerbaiyán. El piloto francés completó su recuperación de la lesión en la muñeca que lo obligó a ausentarse durante las últimas tres carreras y recibió el alta médica para regresar a la actividad.
De esta manera, el equipo recuperará su formación habitual para la competencia que se desarrollará en el circuito urbano de Bakú. Hadjar había quedado fuera de los Grandes Premios de Países Bajos, Italia y España luego de sufrir una fractura durante un entrenamiento físico en el receso del verano europeo.
La estructura de Milton Keynes decidió respetar los tiempos establecidos para su recuperación y no acelerar su regreso. Después de más de un mes sin competir, el francés está nuevamente en condiciones de afrontar un fin de semana completo de la Máxima.
"Estoy muy entusiasmado por volver a mi auto en Bakú", expresó Hadjar, según publicó The Race. El propio piloto francés se refirió al circuito callejero antes de su regreso y aseguró que "es un circuito para el que tienes que estar concentrado desde el primer momento".
La lesión que lo dejó tres carreras afuera
Hadjar sufrió la fractura de muñeca durante una sesión de entrenamiento físico realizada durante el receso del verano europeo. La lesión interrumpió una etapa positiva de su temporada y lo obligó a quedar al margen de tres Grandes Premios consecutivos.
Durante ese período, el piloto reconoció que la inactividad fue una experiencia completamente diferente para él. "El último mes fue complicado para mí; es la primera vez en mi vida que no compito y es una sensación extraña a la que acostumbrarse", explicó.
El francés también destacó la importancia de respetar los tiempos médicos antes de regresar a la competencia: "Era importante no apresurar el proceso y ahora me siento preparado para volver a hacer lo que mejor hago: conducir", afirmó, al agradecer el respaldo recibido durante su recuperación.
¿Qué pasó con Lawson durante la ausencia de Hadjar?
Durante las tres carreras en las que Hadjar estuvo fuera de actividad, Liam Lawson ocupó su lugar y consiguió resultados destacados. El neozelandés sumó puntos en dos de sus tres presentaciones. En el Gran Premio de Países Bajos terminó séptimo, mientras que en Madring consiguió la sexta posición.
Con el regreso de Hadjar, Lawson dejará nuevamente esa butaca y volverá a Visa Cash App Racing Bulls. Por su parte, Yuki Tsunoda retomará su función como piloto de reserva. Red Bull destacó públicamente el trabajo realizado por Lawson durante el período en el que tuvo que reemplazar al francés y valoró su "profesionalismo, dedicación y arduo trabajo".
El desafío de Hadjar después de más de un mes sin correr
El principal objetivo del piloto francés será recuperar rápidamente el ritmo competitivo. La ausencia durante tres Grandes Premios significó una interrupción considerable dentro de una temporada en la que había conseguido resultados importantes.
Antes de la lesión, Hadjar había terminado siete Grandes Premios consecutivos entre los seis primeros, una racha que incluyó el podio conseguido en Mónaco. Ese resultado, además, fue posteriormente ratificado por el Tribunal Internacional de Apelación de la FIA.
Ahora deberá volver a adaptarse al auto y a las exigencias de un circuito urbano particularmente complejo. El Gran Premio de Azerbaiyán será su primera oportunidad para medir su estado competitivo después del período de recuperación.
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