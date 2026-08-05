Mohamed Salah tiene nuevo club: el ídolo egipcio eligió Turquía para continuar su carrera
El delantero de 34 años terminó su histórica etapa en Liverpool y acordó su llegada al Trabzonspor. Firma por dos temporadas y será una de las grandes figuras de la Superliga.
Mohamed Salah ya tiene definido dónde continuará su carrera. El delantero egipcio, una de las grandes figuras del fútbol mundial durante la última década, llegó a un acuerdo para convertirse en nuevo jugador del Trabzonspor de Turquía después de ponerle punto final a su exitoso ciclo en Liverpool.
El atacante de 34 años arriba con el pase en su poder y firma un contrato por dos temporadas con el conjunto de Trebisonda. De esta manera, tomó una decisión que sorprendió al mercado europeo, ya que eligió continuar su trayectoria en la Superliga de Turquía después de nueve temporadas en uno de los clubes más importantes de Inglaterra.
La incorporación representa un golpe de efecto para el fútbol turco: Trabzonspor apostó por una de las grandes estrellas del deporte internacional y se aseguró a un jugador que viene de disputar el Mundial 2026 con Egipto y que todavía mantiene un enorme peso dentro del fútbol mundial.
El club turco había anunciado inicialmente que las conversaciones estaban abiertas. “Han comenzado las conversaciones sobre el traspaso del futbolista profesional Mohamed Salah a nuestro club”, comunicó la institución. Luego de varios días de negociaciones y especulaciones, las partes llegaron finalmente a un acuerdo para concretar la operación.
Salah deja Liverpool después de nueve temporadas
Esto se produce después de una etapa histórica de Salah en Liverpool. El delantero se convirtió en uno de los grandes ídolos de la institución inglesa y dejó una huella profunda durante las nueve temporadas que permaneció en el club. Durante su paso por Anfield, el egipcio fue protagonista de una de las épocas más exitosas de la historia reciente del equipo. Entre los principales títulos que conquistó aparecen la Premier League, la Champions League, el Mundial de Clubes, la FA Cup y la Copa de la Liga inglesa.
Además de los trofeos colectivos, acumuló numerosas distinciones individuales y se consolidó como uno de los futbolistas africanos más importantes de todos los tiempos. Su rendimiento en Inglaterra lo llevó a convertirse en uno de los delanteros más reconocidos del planeta. Su capacidad goleadora, su velocidad y su importancia en los momentos decisivos hicieron que se transformara en una pieza central del proyecto de Liverpool durante casi una década.
Salah, figura de Egipto en el Mundial 2026
Antes de iniciar esta nueva etapa, Salah tuvo un papel importante con la selección de Egipto durante el Mundial 2026. El delantero fue una de las principales figuras del conjunto africano, que logró avanzar hasta los octavos de final y protagonizó un partido muy recordado frente a la Selección Argentina.
Egipto llegó a ponerse 2-0 arriba ante la Albiceleste en Atlanta y estuvo muy cerca de conseguir una clasificación histórica. Sin embargo, Argentina reaccionó y logró dar vuelta el encuentro para avanzar a la siguiente instancia. El 10 fue una de las caras principales de aquel seleccionado egipcio y cerró su participación en la Copa del Mundo con tres goles acumulados en la historia del torneo.
El atacante disputó dos Mundiales a lo largo de su carrera: Rusia 2018 y la edición 2026. En ambas competencias logró dejar su marca en el arco rival y se convirtió en uno de los referentes históricos del fútbol egipcio.
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