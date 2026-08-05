Mohamed Salah tiene nuevo club: el ídolo egipcio eligió Turquía para continuar su carrera

Además de los trofeos colectivos, acumuló numerosas distinciones individuales y se consolidó como uno de los futbolistas africanos más importantes de todos los tiempos. Su rendimiento en Inglaterra lo llevó a convertirse en uno de los delanteros más reconocidos del planeta. Su capacidad goleadora, su velocidad y su importancia en los momentos decisivos hicieron que se transformara en una pieza central del proyecto de Liverpool durante casi una década.

Salah, figura de Egipto en el Mundial 2026

Antes de iniciar esta nueva etapa, Salah tuvo un papel importante con la selección de Egipto durante el Mundial 2026. El delantero fue una de las principales figuras del conjunto africano, que logró avanzar hasta los octavos de final y protagonizó un partido muy recordado frente a la Selección Argentina.

Egipto llegó a ponerse 2-0 arriba ante la Albiceleste en Atlanta y estuvo muy cerca de conseguir una clasificación histórica. Sin embargo, Argentina reaccionó y logró dar vuelta el encuentro para avanzar a la siguiente instancia. El 10 fue una de las caras principales de aquel seleccionado egipcio y cerró su participación en la Copa del Mundo con tres goles acumulados en la historia del torneo.

El atacante disputó dos Mundiales a lo largo de su carrera: Rusia 2018 y la edición 2026. En ambas competencias logró dejar su marca en el arco rival y se convirtió en uno de los referentes históricos del fútbol egipcio.