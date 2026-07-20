Sin feriado nacional: cómo es la recepción protocolar que prepara el Gobierno para la Selección argentina
La Scaloneta llegó por segunda vez consecutiva a una final del mundo. Este lunes arribará al país parte del equipo técnico y de los jugadores, pero sin Messi.
A pesar de la lluvia y el clima lúgubre, el Gobierno intentará recibir a la Selección argentina este lunes por la tarde a su regreso al país tras disputar la final del Mundial 2026, que quedó en manos de España.
Aunque figuras como Lionel Messi, Enzo Fernández o Rodrigo De Paul no viajarán en el vuelo AR 1971 de Aerolíneas Argentinas, que aterrizará pasadas las 18 en el Aeropuerto de Ezeiza, sí están en camino los integrantes del equipo técnico y algunos jugadores.
Eso sí: los ánimos no están para festejos ni para decretar un feriado nacional, como ofreció en un principio el presidente Javier Milei.
Días atrás Javier Milei había manifestado en X su intención de decretar un feriado "en función de lo que decidan los jugadores y el cuerpo técnico respecto al día para celebrar", pero la idea se cayó después de una charla con representantes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
"Los jugadores tomaron esa determinación por la derrota. No vamos a organizar ningún festejo y la ideal del feriado ya quedó descartada", dijeron fuentes oficiales citadas por el sitio Infobae.
Lo que sí está organizado es la comida entre jugadores, equipo técnico y sus familias en el predio de la AFA en Ezeiza, recién bajados del avión.
De esa cita participarán Claudio "Chiqui" Tapia y otros directivos de la AFA, pero no funcionarios del Gobierno.
Tras haber causado revuelo con sus críticas por la bandera que apoyaba el reclamo de Argentinta por la soberanía sobre las islas Malvinas, el presidente Javier Milei cambió de tema y se mostró complacido por el desempeño de la Selección Argentina.
Aún así, desde Casa Rosada aseguraron al medio que "no va a haber nadie del Ejecutivo", en el Aeropuerto de Ezeiza para recibir a la Scaloneta, "porque la idea del Presidente siempre fue no politizar", el tema del Mundial 2026.
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