Sin feriado nacional: cómo es la recepción protocolar que prepara el Gobierno para la Selección argentina

Lo que sí está organizado es la comida entre jugadores, equipo técnico y sus familias en el predio de la AFA en Ezeiza, recién bajados del avión.

De esa cita participarán Claudio "Chiqui" Tapia y otros directivos de la AFA, pero no funcionarios del Gobierno.

Tras haber causado revuelo con sus críticas por la bandera que apoyaba el reclamo de Argentinta por la soberanía sobre las islas Malvinas, el presidente Javier Milei cambió de tema y se mostró complacido por el desempeño de la Selección Argentina.

Aún así, desde Casa Rosada aseguraron al medio que "no va a haber nadie del Ejecutivo", en el Aeropuerto de Ezeiza para recibir a la Scaloneta, "porque la idea del Presidente siempre fue no politizar", el tema del Mundial 2026.