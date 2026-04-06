Un diputado celebró el mensaje de Nacho Lago, el futbolista de Colón que presentó a su novio

Nacho Lago Colón Nacho Lago Colón

El fuerte respaldo político a Nacho Lago

Tras conocerse el emotivo video donde el extremo surgido en Almirante Brown revelaba la sorpresa de su pareja en un streaming santafesino, las redes sociales se llenaron de mensajes de aliento. El diputado nacional por Santa Fe, Esteban Paulón, utilizó su cuenta de X para sumar su profundo respaldo ante este hito sin precedentes en el fútbol masculino argentino.