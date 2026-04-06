Un diputado celebró el mensaje de Nacho Lago, el futbolista de Colón que presentó a su novio
El diputado nacional Esteban Paulón celebró la decisión de Nacho Lago de hacer pública su relación. Destacó el avance de la sociedad y su nivel de juego.
La histórica presentación de la pareja del futbolista Nacho Lago generó un enorme impacto positivo en la opinión pública. A las miles de muestras de afecto de los hinchas de Colón, se sumó la voz del diputado nacional Esteban Paulón, quien felicitó al jugador por visibilizar su amor.
El fuerte respaldo político a Nacho Lago
Tras conocerse el emotivo video donde el extremo surgido en Almirante Brown revelaba la sorpresa de su pareja en un streaming santafesino, las redes sociales se llenaron de mensajes de aliento. El diputado nacional por Santa Fe, Esteban Paulón, utilizó su cuenta de X para sumar su profundo respaldo ante este hito sin precedentes en el fútbol masculino argentino.
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"¡Esto es hermoso! Y más hermosa la reacción en redes y en el debate público a favor de un amor verdadero", comenzó escribiendo el legislador, celebrando abiertamente el cálido recibimiento que tuvo la noticia tanto en los medios de comunicación como entre los propios simpatizantes del Sabalero.
En su publicación, Paulón también extendió sus felicitaciones hacia la institución deportiva que cobija al delantero. "¡Bien por ambos! Bien por Colón y bien por la sociedad argentina que vuelve a hacer historia", remarcó el diputado.
Finalmente, el funcionario no dejó pasar la oportunidad para elogiar el gran presente futbolístico del atacante en el torneo de la Primera Nacional, donde brilla cada fin de semana. "Además Nacho es un gran jugador. El mejor del sabalero. ¡Por más visibilidad y más amor!", concluyó en su emotivo mensaje.
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