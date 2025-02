Un excompañero de Franco Colapinto lo liquidó: "Nunca estuvo a la altura de las expectativas"

El ruso destacó que el joven de 21 años tuvo una temporada llena de errores en G-Drive y comparó su desempeño con lo ocurrido en Williams: “En las seis carreras que corrió para nosotros, cometió cinco fallos. En la única que no se equivocó, ganamos”.

Además de cuestionar su rendimiento en el WEC, también opinó sobre la participación en la F1, donde el argentino disputó nueve carreras: “No destacó. Tenía dos opciones: conducir con cuidado y correr el riesgo de no ser reconocido, o apretar al máximo, lo que derivó en constantes accidentes”.

A pesar de sus críticas, admitió que el pilarense posee talento y velocidad, pero insistió en que eso no es suficiente para consolidarse en la élite del automovilismo: “Es un buen piloto en términos de tiempo de vuelta, pero en términos de resultados nunca estuvo a la altura. Me gusta mucho y es un gran tipo, pero todo el bombo que se le da no está justificado por el balance final”.

Impactante frase: "Flavio ve en Colapinto al siguiente Schumacher"

Un histórico colaborador del italiano, Joan Villadelprat, lanzó una declaración contundente sobre el futuro del equipo. El hombre, quien quien tuvo un rol clave en Ferrari, Benetton y Prost, se refirió a la situación del pilarense en una entrevista con el canal de YouTube Data Performance F1.

“Voy a decir algo que sonará muy mal, pero lo digo desde la experiencia con el personaje que conozco, que es Flavio. No creo que Flavio confíe en (Jack) Doohan. No lo creo. Entonces, Doohan tiene las carreras contadas”, aseguró.

En cuanto a la visión de Briatore sobre Colapinto, el ex Ferrari fue aún más categórico: “Flavio cree que tiene en Colapinto al siguiente Michael Schumacher o Fernando Alonso. Ha invertido 20 millones en él porque ve en él destellos de un grande”. Sin embargo, aclaró que el argentino todavía debe demostrar si puede consolidarse como una figura estelar de la categoría: “¿Será un grande o no? No lo sabemos. Pero Flavio ha apostado fuerte por él”.