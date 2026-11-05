Un hincha intentó sacarle la gorra a Otamendi: la inesperada reacción del defensor de River

River busca recuperarse ante Aldosivi

El plantel llegó a Mar del Plata con la intención de dejar atrás la derrota frente a Boca en el Superclásico. Este jueves, desde las 15, visitará a Aldosivi por la fecha 16 de la Zona B. La Banda Roja necesita ganar para asegurar el cuarto puesto de su grupo y tener la posibilidad de definir, al menos, los octavos de final en el estadio Monumental.