Un hincha intentó sacarle la gorra a Otamendi: la inesperada reacción del defensor de River
El defensor se acercó a saludar a los simpatizantes que esperaban al plantel en la puerta del hotel, pero protagonizó una situación inesperada.
River llegó a Mar del Plata en la noche del miércoles para preparar su partido frente a Aldosivi por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2026. Como suele suceder en este tipo de visitas, un grupo numeroso de hinchas se acercó al hotel de concentración para recibir al plantel de Leonardo Ponzio.
Los futbolistas tuvieron un contacto con los simpatizantes: firmaron autógrafos, se sacaron fotografías y saludaron a quienes aguardaban detrás de las vallas. Sin embargo, Nicolás Otamendi protagonizó un episodio incómodo durante ese encuentro.
¿Qué pasó con Otamendi en la llegada de River?
El defensor se acercó a la zona donde estaban los hinchas con una gorra puesta. En ese momento, uno de los presentes intentó quitársela y el futbolista reaccionó sujetándola con fuerza para evitar que se la llevaran.
Después del intento, permaneció unos instantes mirando hacia el sector de los simpatizantes, aunque no realizó ningún comentario sobre lo sucedido. La situación quedó registrada en un video que se difundió en las redes sociales y generó repercusión entre los hinchas.
River busca recuperarse ante Aldosivi
El plantel llegó a Mar del Plata con la intención de dejar atrás la derrota frente a Boca en el Superclásico. Este jueves, desde las 15, visitará a Aldosivi por la fecha 16 de la Zona B. La Banda Roja necesita ganar para asegurar el cuarto puesto de su grupo y tener la posibilidad de definir, al menos, los octavos de final en el estadio Monumental.
La probable formación que prepara Ponzio es: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario