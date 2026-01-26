Un japonés en Argentina: Ryoga Kida tuvo su estreno en la Primera de Argentinos
El delantero de 20 años sumó sus primeros minutos oficiales en La Paternal tras dos años de adaptación en el club y dejó una acción que estuvo a centímetros de convertirse en gol.
El comienzo del Torneo Apertura 2026 dejó para Argentinos Juniors algo más que tres puntos importantes en condición de local. En la noche en la que el Bicho logró un triunfo agónico frente a Sarmiento de Junín, el club también vivió un momento singular en su historia reciente: Ryoga Kida tuvo finalmente su debut oficial en la Primera División del fútbol argentino, luego de dos temporadas de trabajo silencioso y formación dentro de la institución.
El atacante japonés, de apenas 20 años, figuraba desde hace tiempo en los registros del plantel profesional, donde aparece con la camiseta número 32. Sin embargo, para su bautismo en La Paternal utilizó el dorsal 34 y saltó al campo de juego a los 27 minutos del segundo tiempo, cuando ingresó en reemplazo de Nicolás Oroz. Fueron pocos minutos, pero suficientes para dejar una primera imagen que despertó curiosidad y expectativa entre los hinchas.
Kida no tardó en hacerse notar. En la primera pelota que tocó desde su ingreso, se asoció por el sector izquierdo con Leandro Fernández, construyó una pared rápida y sacó un remate potente que exigió al arquero Javier Burrai. La jugada, que estuvo muy cerca de terminar en gol, funcionó como una verdadera carta de presentación para un futbolista que llevaba tiempo esperando esta oportunidad.
Acostumbrado a moverse recostado sobre la banda izquierda, el delantero mostró movilidad, predisposición para participar del circuito ofensivo y criterio para elegir las acciones, más allá de la lógica timidez de un estreno. Su participación fue breve, pero dejó sensaciones positivas en un contexto de partido cargado de tensión, que recién se resolvió en el séptimo minuto de adición gracias al tanto de Tomás Molina.
El camino de Kida en Argentinos Juniors comenzó hace dos años, cuando el club avanzó con su incorporación procedente del Nagoya Grampus de la J1 League. Inicialmente, firmó contrato por una temporada para sumarse a la Reserva y luego extendió su vínculo hasta finales de 2025. En esa etapa formativa disputó 33 partidos, convirtió 6 goles y aportó 2 asistencias, números que respaldaron su crecimiento y explican la confianza que el cuerpo técnico depositó en él.
Antes de llegar al fútbol argentino, el atacante había integrado las selecciones juveniles de Japón, un recorrido que reforzó su perfil como una apuesta a mediano plazo. Ahora, tras su estreno oficial, tendrá la chance de seguir sumando experiencia de inmediato, ya que Argentinos visitará el jueves 29 de enero a Estudiantes de Río Cuarto, desde las 21.30, por la segunda fecha del Apertura.
La temporada será exigente para el equipo de Nicolás Diez. Además del torneo local, el Bicho afrontará la Copa Libertadores y enfrentará a Barcelona de Ecuador a fines de febrero por la Fase II, tras haber sufrido una sorpresiva eliminación en la Copa Argentina ante Ferrocarril Midland. En ese contexto, la aparición de Kida amplía el abanico ofensivo.
La presencia de futbolistas japoneses en la Primera División argentina no es habitual. El antecedente más recordado sigue siendo el breve paso de Naohiro Takahara por Boca en la temporada 2001-2002, con un gol ante Lanús. Luego hubo casos aislados como Yusuke Kato en Huracán o Misu Akira en Estudiantes, aunque sin debut oficial. Con su ingreso ante Sarmiento, Ryoga escribió su propia página y dio el primer paso de un camino que recién comienza.
