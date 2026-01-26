Un japonés en Argentina: Ryoga Kida tuvo su estreno en la Primera de Argentinos

RYOGA KIDA

Antes de llegar al fútbol argentino, el atacante había integrado las selecciones juveniles de Japón, un recorrido que reforzó su perfil como una apuesta a mediano plazo. Ahora, tras su estreno oficial, tendrá la chance de seguir sumando experiencia de inmediato, ya que Argentinos visitará el jueves 29 de enero a Estudiantes de Río Cuarto, desde las 21.30, por la segunda fecha del Apertura.

La temporada será exigente para el equipo de Nicolás Diez. Además del torneo local, el Bicho afrontará la Copa Libertadores y enfrentará a Barcelona de Ecuador a fines de febrero por la Fase II, tras haber sufrido una sorpresiva eliminación en la Copa Argentina ante Ferrocarril Midland. En ese contexto, la aparición de Kida amplía el abanico ofensivo.

La presencia de futbolistas japoneses en la Primera División argentina no es habitual. El antecedente más recordado sigue siendo el breve paso de Naohiro Takahara por Boca en la temporada 2001-2002, con un gol ante Lanús. Luego hubo casos aislados como Yusuke Kato en Huracán o Misu Akira en Estudiantes, aunque sin debut oficial. Con su ingreso ante Sarmiento, Ryoga escribió su propia página y dio el primer paso de un camino que recién comienza.