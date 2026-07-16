Una figura de Inglaterra habló tras ser eliminado del Mundial 2026: "Estoy asqueado"
El defensor inglés se mostró "asqueado" tras la derrota ante Argentina y cuestionó el planteo defensivo de Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026.
Marc Guéhi no ocultó su frustración tras la caída de Inglaterra frente a la Selección Argentina en las semifinales del Mundial 2026. El defensor del Manchester City criticó la actitud del equipo después del 1-0 parcial y apuntó contra la decisión de replegarse para sostener la ventaja en el tramo final del partido.
Una figura de Inglaterra habló tras ser eliminado del Mundial 2026: "Estoy asqueado"
El defensor central reconoció que el equipo cambió su postura luego de ponerse en ventaja y consideró que esa decisión terminó siendo determinante para la remontada argentina en los minutos finales.
“Deberíamos haber seguido presionando. Una vez que íbamos ganando 1-0, sentimos que solo queríamos preservar nuestra ventaja. A este nivel, simplemente no es suficiente, así que estoy realmente asqueado”, declaró el futbolista en diálogo con RMC Sport.
Además, el defensor profundizó sus cuestionamientos y dejó entrever que el planteo del equipo cambió demasiado pronto tras abrir el marcador. “Deberíamos haber continuado. Deberíamos haber seguido presionando. Teníamos la impresión de que después de marcar, nuestro estado de ánimo se convirtió en: replegarse y defender”, agregó.
Las declaraciones también ponen el foco sobre las decisiones del entrenador Thomas Tuchel, quien durante el segundo tiempo realizó modificaciones de perfil defensivo con el objetivo de sostener el resultado. Inglaterra ganaba 1-0 hasta el minuto 80, pero Argentina reaccionó a tiempo y terminó imponiéndose por 2-1 para meterse en la gran final del torneo.
En el Mundial 2026, Guéhi disputó los siete partidos de Inglaterra y acumuló cerca de 600 minutos en cancha. Aunque no convirtió goles ni repartió asistencias, fue uno de los líderes defensivos del seleccionado inglés durante toda la competencia. Ahora, mientras Argentina se prepara para enfrentar a España en la final, en Inglaterra comenzaron las autocríticas tras una eliminación que dejó un fuerte sabor amargo entre sus principales figuras.
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