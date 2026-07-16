Una figura de Inglaterra habló tras ser eliminado del Mundial 2026: "Estoy asqueado"

En el Mundial 2026, Guéhi disputó los siete partidos de Inglaterra y acumuló cerca de 600 minutos en cancha. Aunque no convirtió goles ni repartió asistencias, fue uno de los líderes defensivos del seleccionado inglés durante toda la competencia. Ahora, mientras Argentina se prepara para enfrentar a España en la final, en Inglaterra comenzaron las autocríticas tras una eliminación que dejó un fuerte sabor amargo entre sus principales figuras.