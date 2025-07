Una gloria de Boca apuntó fuerte contra Zenón y Palacios tras el pálido debut en el Torneo Clausura

beto marcico

El exmediapunta también hizo referencia a la futura inclusión de Leandro Paredes, quien aún no debutó en esta nueva etapa con la camiseta azul y oro. Para Márcico, la presencia del campeón del mundo será vital, pero no alcanzará por sí sola. “Paredes va a ordenar, pero necesita acompañamiento. Boca no puede permitirse tener jugadores que no están a la altura”, disparó.

Las críticas, sin embargo, no se detuvieron allí: Exequiel Zeballos y Ander Herrera también fueron blanco de sus palabras. “Basta del Changuito. Si aparece una oferta, hay que analizarla seriamente. Estuvo mucho tiempo lesionado y no logra continuidad”, dijo. Sobre el español, Márcico fue categórico: “Es un jugador de sueldo alto, y si va a pasar más tiempo en la camilla que en el campo, no sirve”.

La declaración del referente boquense reflota un debate que viene creciendo en el club de la Ribera: el armado del plantel por parte del Consejo de Fútbol (CdF) encabezado por el presidente y máximo ídolo Juan Román Riquelme, y el rendimiento de varios nombres importantes.

Con el Clausura apenas iniciado, la presión empieza a acumularse, y las voces críticas, como la del exjugador, marcan que las expectativas siguen siendo muy altas en el mundo xeneize.