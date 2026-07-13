Una de las figuras de Noruega denunció amenazas tras la eliminación del Mundial 2026

Junto a las imágenes, Selnes publicó una reflexión sobre el costado más oscuro que pueden generar las grandes competencias deportivas y pidió mayor responsabilidad a quienes utilizan las redes sociales para atacar a deportistas. “El Mundial y el fútbol dan mucha alegría, pero también generan mucho odio. Espero que todos se lo piensen dos veces antes de hacer comentarios así, sea cual sea la situación”, escribió.

Además de denunciar públicamente el episodio, confirmó que iniciará acciones legales contra los autores de los mensajes más graves. Según explicó, junto a sus abogados ya comenzaron a recopilar pruebas para identificar las cuentas responsables de las amenazas y llevar el caso ante la Justicia. La publicación generó una importante repercusión en distintos países europeos.

El episodio también motivó una reacción del entrenador de la selección noruega, Ståle Solbakken, quien lamentó profundamente lo ocurrido y volvió a advertir sobre los riesgos que representan las redes sociales para los futbolistas. Durante una conferencia de prensa realizada en Miami, reconoció que este tipo de situaciones se han vuelto cada vez más frecuentes en el deporte de alto rendimiento. “Así es el mundo en el que vivimos, y las emociones están a flor de piel. Por eso es trágico. No hay nada más que decir, es absolutamente brillante en todos los sentidos”, manifestó.

El seleccionador también reveló que desde hace tiempo recomienda a los integrantes del plantel mantenerse alejados de las plataformas digitales, especialmente después de partidos de alta carga emocional. “Por eso les digo a los chicos que se mantengan alejados de las redes sociales. Sobre todo en días como este. Aunque últimamente solo hemos tenido días buenos, no es ahí donde deben recargar energías”, explicó.