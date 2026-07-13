Una de las figuras de Noruega denunció amenazas tras la eliminación del Mundial 2026
Alexander Sørloth quedó en el centro de una ola de agresiones en las redes sociales luego de la derrota frente a Inglaterra en los cuartos de final.
La eliminación de Noruega en los cuartos de final del Mundial 2026 no solo dejó un fuerte impacto deportivo para el seleccionado escandinavo, sino que también desencadenó una preocupante campaña de hostigamiento contra Alexander Sørloth y su familia. El delantero comenzó a recibir miles de mensajes ofensivos en las redes sociales luego de una jugada decisiva frente a Inglaterra, situación que derivó incluso en amenazas de muerte dirigidas tanto al futbolista como a sus seres queridos.
Todo comenzó durante el encuentro disputado ante el conjunto inglés. En un rápido contraataque, el jugador del Atlético de Madrid decidió finalizar la jugada con un remate en lugar de asistir a Erling Haaland, que llegaba en mejor posición para convertir. La oportunidad desperdiciada terminó adquiriendo mayor relevancia cuando Inglaterra logró igualar el marcador poco después y finalmente selló la clasificación a las semifinales.
Tras el partido, el atacante reconoció que esa acción todavía ocupaba sus pensamientos y lamentó no haber tomado una mejor decisión en uno de los momentos más importantes de su carrera. “Es duro. Hay cosas como esta que desearías haber hecho mejor. Sé que surgirán nuevas oportunidades, pero claro, es duro cuando se trata del escenario más importante y estamos luchando por llegar a las semifinales del Mundial”, expresó en la zona mixta.
Sin embargo, el dolor deportivo rápidamente dio paso a una situación mucho más grave. Durante las horas posteriores al encuentro comenzaron a multiplicarse los mensajes agresivos en las publicaciones del futbolista y de su entorno familiar. La situación alcanzó tal magnitud que su pareja, Lena Selnes, decidió hacer pública la situación a través de su cuenta de Instagram.
Alexander Sørloth denunció amenazas de muerte tras la eliminación de Noruega
La mujer compartió capturas de pantalla en las que podían leerse insultos, amenazas de muerte y mensajes extremadamente violentos dirigidos tanto a Sørloth como a ella y a sus hijos. Entre las expresiones difundidas aparecían frases como “sé amable y suicídate, idiota”, “voy a matarlo” y otros deseos explícitos de causar daño a la familia.
Junto a las imágenes, Selnes publicó una reflexión sobre el costado más oscuro que pueden generar las grandes competencias deportivas y pidió mayor responsabilidad a quienes utilizan las redes sociales para atacar a deportistas. “El Mundial y el fútbol dan mucha alegría, pero también generan mucho odio. Espero que todos se lo piensen dos veces antes de hacer comentarios así, sea cual sea la situación”, escribió.
Además de denunciar públicamente el episodio, confirmó que iniciará acciones legales contra los autores de los mensajes más graves. Según explicó, junto a sus abogados ya comenzaron a recopilar pruebas para identificar las cuentas responsables de las amenazas y llevar el caso ante la Justicia. La publicación generó una importante repercusión en distintos países europeos.
El episodio también motivó una reacción del entrenador de la selección noruega, Ståle Solbakken, quien lamentó profundamente lo ocurrido y volvió a advertir sobre los riesgos que representan las redes sociales para los futbolistas. Durante una conferencia de prensa realizada en Miami, reconoció que este tipo de situaciones se han vuelto cada vez más frecuentes en el deporte de alto rendimiento. “Así es el mundo en el que vivimos, y las emociones están a flor de piel. Por eso es trágico. No hay nada más que decir, es absolutamente brillante en todos los sentidos”, manifestó.
El seleccionador también reveló que desde hace tiempo recomienda a los integrantes del plantel mantenerse alejados de las plataformas digitales, especialmente después de partidos de alta carga emocional. “Por eso les digo a los chicos que se mantengan alejados de las redes sociales. Sobre todo en días como este. Aunque últimamente solo hemos tenido días buenos, no es ahí donde deben recargar energías”, explicó.
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