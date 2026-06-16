Uno por uno, los "borrados" de River para la pretemporada

Los referentes y profesionales relegados: Paulo Díaz, Maximiliano Meza, Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Alex Woiski, Maximiliano Salas y Giuliano Galoppo no subirán al avión con el resto de sus compañeros y entrenarán a contraturno.

Juveniles con salida inminente: Ian Subiabre y Santiago Lencina tampoco fueron incluidos en los planes de la pretemporada debido a que la institución mantiene negociaciones abiertas para transferirlos a otros clubes en el corto plazo.

Situaciones contractuales a resolver: Matías Galarza Fonda forma parte de este grupo relegado y su única chance de reincorporación al primer equipo dependerá de que no se ejecute la opción de compra por su pase. En tanto, Andrés Herrera tiene su ciclo terminado en Núñez; finaliza su préstamo con Columbus Crew a fin de mes y se negocia su venta definitiva a la MLS.