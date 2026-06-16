Uno por uno, los "borrados" de River para la pretemporada
En el inicio de una profunda renovación del plantel, la dirigencia comunicó de manera oficial quiénes son los futbolistas que quedaron marginados.
El Club Atlético River Plate dio a conocer el cronograma de regreso a las prácticas de cara al segundo semestre del año, pero la principal novedad radicó en la gran cantidad de futbolistas que no formarán parte de la delegación que viajará a España este sábado 20 de junio.
Entre referentes, apuestas y juveniles en medio de negociaciones, el club delimitó claramente quiénes se entrenarán apartados en Buenos Aires a la espera de definir su futuro.
Limpieza en River: los marginados que se quedan en Buenos Aires
La nómina entregada por la institución incluye nombres de peso que no viajarán al Viejo Continente y deberán presentarse de manera diferenciada el próximo lunes 22 de junio en el predio del club:
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Los referentes y profesionales relegados: Paulo Díaz, Maximiliano Meza, Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Alex Woiski, Maximiliano Salas y Giuliano Galoppo no subirán al avión con el resto de sus compañeros y entrenarán a contraturno.
Juveniles con salida inminente: Ian Subiabre y Santiago Lencina tampoco fueron incluidos en los planes de la pretemporada debido a que la institución mantiene negociaciones abiertas para transferirlos a otros clubes en el corto plazo.
Situaciones contractuales a resolver: Matías Galarza Fonda forma parte de este grupo relegado y su única chance de reincorporación al primer equipo dependerá de que no se ejecute la opción de compra por su pase. En tanto, Andrés Herrera tiene su ciclo terminado en Núñez; finaliza su préstamo con Columbus Crew a fin de mes y se negocia su venta definitiva a la MLS.
Cuatro transferibles que viajan "en vidriera"
Para terminar de delinear quiénes no entran en los planes centrales a futuro, River tomó una drástica decisión con cuatro futbolistas que, a pesar de integrar la delegación que viaja a Alicante, fueron declarados oficialmente negociables.
La comisión directiva ya notificó formalmente a sus agentes para que aceleren la búsqueda de ofertas y logren una salida durante su estadía en Europa.
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