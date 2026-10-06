Uruguay aplastó 6-1 a India en un amistoso y cerró de la mejor manera su gira

El desarrollo del encuentro comenzó favorable para la visita de la mano de Darwin Núñez, quien abrió la cuenta desde el punto penal a los 11 minutos del primer tiempo. Sin embargo, el conjunto local dio la nota a los 22' mediante Anirudh Thapa, estampando un sorpresivo empate parcial. Inmediatamente después de la paridad, una intensa tormenta eléctrica obligó al árbitro Rustam Lutfullin a suspender las acciones durante media hora.