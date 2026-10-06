Uruguay aplastó 6-1 a India en un amistoso y cerró de la mejor manera su gira
La Celeste cerró su gira por Asia con una categórica goleada en Calcuta. Darwin Núñez de penal y Maxi Araújo por duplicado lideraron la paliza ofensiva.
Uruguay cerró su gira internacional por Asia con una muestra clara de jerarquía y contundencia en el marcador. Ya con Diego Forlán al frente del seleccionado charrúa, la Celeste aplastó por 6-1 a India en el Vivekananda Yuba Bharati Krirangan Stadium de Calcuta, en un compromiso amistoso disputado en el marco de la fecha FIFA.
El desarrollo del encuentro comenzó favorable para la visita de la mano de Darwin Núñez, quien abrió la cuenta desde el punto penal a los 11 minutos del primer tiempo. Sin embargo, el conjunto local dio la nota a los 22' mediante Anirudh Thapa, estampando un sorpresivo empate parcial. Inmediatamente después de la paridad, una intensa tormenta eléctrica obligó al árbitro Rustam Lutfullin a suspender las acciones durante media hora.
Tras la reanudación, la jerarquía individual y colectiva del bicampeón del mundo fue demoledora para el planteo asiático. A los 28 minutos, Maximiliano Araújo volvió a poner al frente a los orientales tras una asistencia de Nahitan Nández. Ya en el complemento, la diferencia física y técnica se hizo irreparable en la cancha.
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Rodrigo Zalazar estiró la cuenta a los 53' tras habilitación de Núñez, mientras que Araújo firmó su doblete personal a los 59'. Con el trámite totalmente liquidado y ambos técnicos rotando sus alineaciones, Juan Manuel Sanabria convirtió el quinto a los 71' y Rodrigo Aguirre le puso cifras definitivas al resultado a los 86' tras un pase de Facundo Pellistri.
De esta manera, el ciclo de Cachavacha Forlán al frente de Uruguay completó su recorrido por territorio asiático con un saldo de dos victorias (4-1 ante Corea del Sur y el mencionado 6-1 a India) y una caída inicial por 3-1 frente a Japón.
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