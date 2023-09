Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Uruguay vs Chile

Chile no llega en un buen momento. El proceso de Berizzo no está bien visto, ya que dirigió 11 cotejos con tres triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas. El entrenador argentino, ex DT de Paraguay, no tiene mucho margen para el error y el debut no podía ser más duro.

uruguay chile.jpg

Uruguay vs Chile: probables formaciones

Uruguay: Sergio Rochet; Nahitan Nández, Sebastián Cáceres, Matías Viña y Joaquín Piquerez; Federico Valverde y Manuel Ugarte; Facundo Pellistri, Nicolás De La Cruz y Maximiliano Araújo; Darwin Núñez. DT: Marcelo Bielsa.

Sergio Rochet; Nahitan Nández, Sebastián Cáceres, Matías Viña y Joaquín Piquerez; Federico Valverde y Manuel Ugarte; Facundo Pellistri, Nicolás De La Cruz y Maximiliano Araújo; Darwin Núñez. Chile: Brayan Cortés; Matías Catalán, Gary Medel, Guillermo Maripán y Gabriel Suazo; Erick Pulgar, Charles Aránguiz, Arturo Vidal y Marcelino Núñez; Ben Brereton y Alexis Sánchez. DT: Eduardo Berizzo.

El historial entre Uruguay y Chile

Jugaron 18 partidos

Uruguay ganó 10 veces

Chile ganó 4 veces

Empataron 4 veces

*Con los orientales como locales, hay ocho triunfos uruguayos y un empate

uruguay chile 1.jpg

Cómo ver en vivo Uruguay vs Chile

La televisación estará a cargo de TyC Sports y TyC Sports Play. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.

La conexión leprosa entre Bielsa y Berizzo

Existe además una conexión especial entre Bielsa y Berizzo, vinculados por Newell's Old Boys de Rosario.

Los dos surgieron de Ñuls, Bielsa fue su DT en los títulos de 1991 y 1992, y luego el Toto fue su ayudante de campo en su paso por Chile.

El encuentro de ambos técnicos vendrá acompañado de la potente carga emocional de una relación que suma 41 años.